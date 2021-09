Firandet av Vasas 415-årsfödelsedag kronas av en Lyckokväll

Alskatientien kävelysiltä valaistaan vihreäksi osana maailmanlaajuista Light Up For Mito -tapahtumaa 24.9.2021 13:25:05 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki osallistuu maailmanlaajuiseen Light Up For Mito -valaisutapahtumaan 25.-26.9.2021 valaisemalla Alskatintien kevyen liikenteen sillan vihreäksi, joka on mitokondriotautien teemaväri.