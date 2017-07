fischer DUOTEC 2-komponenttitulppa tuo ennennäkemätöntä pitoa levykiinnittämiseen

fischer on yksi Euroopan johtavista kiinnikevalmistajista. Vuonna 1948 perustetun saksalaisen perheyhtiön viime vuoden liikevaihto oli 755 M EUR, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,2 %. fischer työllistää maailmanlaajuisesti 46 tytäryhtiön kautta 4.600 henkilöä, sen tuotteiden maahantuontia ja jakelua on yli 100:ssa eri maassa, lisäksi yhtiöllä on hallussaan yli 1.500 voimassa olevaa kiinnikealan patenttia.