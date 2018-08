Fitbit Charge 3 – Fitbitin aktiivisuusrannekkeiden ykkönen nyt parempi kuin koskaan

Fitbit Charge 3 tarjoaa ensiluokkaisen uintiinkin soveltuvan muotoilun sekä Fitbitin edistyksellisimmät terveys- ja kuntoiluominaisuudet, jotka tekevät siitä Fitbitin tähän mennessä älykkäimmän aktiivisuusrannekkeen – jopa seitsemän päivän akun kestolla.[1] Fitbit julkaisee unen laatua seuraavan Sleep Score beta -sovelluksen auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään paremmin unensa laatua sekä lisää Charge 3:een veren suhteellista happipitoisuutta arvioivan SpO2-sensorin. Sen avulla voidaan seurata unihäiriöitä, jotka voivat viitata terveysongelmiin kuten uniapnea.

SAN FRANCISCO – 20.8.2018 – Fitbit (NYSE: FIT), johtava puettavan teknologian toimittaja, julkaisi tänään Fitbit Charge 3™ -aktiivisuusrannekkeen – menestyksekkään Charge-perheensä uusimman ja kehittyneimmän tulokkaan. Charge 3:n ominaisuuksiin kuuluvat ensiluokkainen uintia kestävä muotoilu, kosketusnäyttö, yli viisitoista eri liikuntalajin harjoitustilaa, käyttäjälle tärkeimmän tiedon tarjoavat älykkäät ominaisuudet, jopa seitsemän päivän akun kesto sekä Fitbitin edistyksellisin sensori- ja algoritmiteknologia. Charge 3 on saatavilla ennakkomyynnissä tänään verkkokaupassa osoitteessa Fitbit.com hintaan 149,95 euroa. Maailmanlaajuinen jälleenmyynti alkaa lokakuussa 2018.

Charge-tuoteperheen laitteita on tähän päivään mennessä myyty 35 miljoonaa kappaletta. Se on Fitbitin tuoteperheistä suosituin. Fitbitin tutkimuksen mukaan 35%:sta aikuisia kuluttajia, jotka harkitsivat puettavan teknologian hankkimista viime vuoden aikana, 42% halusi rannekkeen verrattuna 36%:iin, jotka halusivat älykellon sen ohuemman muotoilun, helppokäyttöisten ominaisuuksien, käyttökokemuksen ja hinnan vuoksi.[2] Tutkimuslaitos IDC arvioi aktiivisuusrannekkeiden kysynnän pysyvän korkeana usean vuoden ajan.[3] Maailmanlaajuisesti suurimmilla markkinoilla, Australiassa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Singaporessa ja Espanjassa rannekkeet ovat puettavan teknologian myydyimpiä tuotteita.[4]

“Charge 3:n avulla vahvistamme Charge-tuoteperheen menestystä ja tarjoamme markkinoiden innovatiivisimman rannekkeen, joka on erittäin ohut, miellyttävä käyttää, ensiluokkaisesti muotoiltu ja sisältää käyttäjiemme haluamat kehittyneimmät terveys- ja kuntoiluominaisuudet. Charge 3 antaa nykyisille käyttäjille houkuttelevan syyn päivittää laitteensa uudempaan malliin ja meille mahdollisuuden tavoittaa uusia virtaviivaista, kohtuuhintaista ranneketta haluavia käyttäjiä”, sanoo Fitbitin toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen James Park.

“Kuluttajien valintojen arvostaminen ja kykymme vastata miljoonien käyttäjien vaatimuksiin laajalla tuotevalikoimalla rannekkeista älykelloihin mahdollistaa edelleen osuutemme kasvattamisen puettavan teknologian markkinasta.”

Ensiluokkainen muotoilu, älykkäästi toteutettuna

Charge 3 on tehty poikkeuksellisen kevyistä materiaaleista, joihin kuuluvat mm. avaruusalumiinitasoinen kellokotelo ja Corning® Gorilla® Glass 3 -näyttö ohuemmalla, nykyaikaisella profiililla, entistä parempi kestävyys ja miellyttävämpi istuvuus. Siinä on tarkka OLED-kosketusnäyttö, joka on lähes 40 prosenttia suurempi ja kirkkaampi kuin edeltäjänsä ja tarjoaa siten intuitiivisemman kokemuksen sekä helpon pääsyn tärkeimpiin tietoihin.

Fitbit Charge 3 on ensimmäinen puettava laite, jossa on induktiivinen painike. Painike sisältää patentin vahvistusta odottavan uuden teknologian, joka mahdollistaa laitteen virtaviivaisen, uintia kestävän muotoilun, lisätilaa useammille sensoreille sekä isomman akun jopa 7 päivän kestolla. Se tarjoaa myös vaivattoman käyttökokemuksen ja samalla parhaan suorituskyvyn, jota Fitbitin edistyneimmältä aktiivisuusrannekkeelta odotetaan.

Laitteen interaktiivinen ohjelmistokokemus suunniteltiin uudelleen innostamaan ja motivoimaan käyttäjiä, jotta he voivat saavuttaa tavoitteensa joka päivä. Korkearesoluutioinen ja tarkka kosketusnäyttö palvelee harmaasävyisenä. Se tuo käyttökokemukseen uudet leikkisät animaatiot ja vaikuttavan grafiikan, jotka yllättävät ja ilahduttavat. Charge 3 auttaa juhlistamaan tavoitteisiin pääsyä ja keskittymään seuraavan tavoitteen saavuttamiseen.

Ylivoimainen terveys- ja kuntoilukokemus

Charge 3 tarjoaa Fitbitin aktiivisuusrannekkeiden kehittyneimmät terveys- ja kuntoiluominaisuudet. Fitibit on parantanut 24/7 PurePulse® -syketeknologiaansa tarkemmaksi kuin Charge 2:ssa. Kehittämistyössä on hyödynnetty yli yhdeksän triljoonaa minuuttia seurattua sykedataa. [5] Kalorien kulutuksesta sekä leposykkeestä saatava aiempaa parempi tieto tehostaa treenejä ja paljastaa terveyden kehityssuuntia.[6] SpO2-sensorin lisääminen ensi kertaa Fitbitin aktiivisuusrannekkeeseen parantaa mahdollisuutta arvioida suhteellista veren happipitoisuutta ja auttaa uusien terveyteen vaikuttavien tekijöiden, kuten uniapnean, havaitsemisessa.

Terveys- ja kuntoiluominaisuudet sisältävät:

Tavoitteisiin perustuvat harjoitustilat: Valitse yli 15 eri liikuntalajin harjoitustilasta, esim. pyöräily, uinti, juoksu, kuntosali ja jooga; aseta tavoitteita kalorien kulutukselle, matkan pituudelle tai kestolle, seuraa reaaliaikaisia tilastoja, edistystä ja juhlista tavoitteisiin pääsyä.

Vedenkestävyys 50 metriin asti: Käytä suihkussa, sateessa, altaassa tai meressä. Katso reaaliaikaista kestoa ranteessasi Swim Mode -uintiharjoituksen avulla tai käytä automaattista liikkumisen tunnistavaa SmartTrack® -ominaisuutta seurataksesi kierroksia ja tahtia Fitbit®-sovelluksesta.

GPS:n käyttö älypuhelimen kautta: Pidä yllä motivaatiota ja seuraa treenisi tahtia ja kuljettua matkaa reaaliaikaisesti rannekkeestasi. Run Detect -automaattinen pysäytys keskeyttää treenin tallennuksen tauon ajaksi ja pysäyttää sen automaattisesti (tulossa pian).

Naisten terveysseuranta: Ymmärrys kuukautiskierrosta syvenee kirjaamalla kuukautiset ja ovulaatio(tulossa pian) Fitbit-sovellukseen, tallentamalla oireita ja vertaamalla kuukautiskierron vaiheita pidemmältä ajalta. Kun kaikki terveys- ja kuntoilutilastot ovat yhdessä paikassa, voi terveyttään hallita paremmin ja nähdä helposti missä vaiheessa kuukautiskierto on.

Tietoa yhdellä silmäyksellä: Uudessa, personoidussa laitenäkymässä on helppo navigoida. Se näyttää päivittäiset aktiiviteettitilastot ja terveystiedot, esim. naisten terveysseuranta, nestetasapaino, uni ja paino (tulossa pian).

Personoidut näkymät: Uudet dynaamiset näkymät aktiivisuudesta, sydämen sykkeestä, ravinnosta ja unesta auttavat tuntemaan paremmin omaa kehoa ja parantamaan terveyttä. Positiivinen vahvistus helpottaa tavoitteiden saavuttamista ja tarjoaa vinkkejä tilanteen korjaamiseen tarvittaessa (tulossa pian).

Sosiaalinen motivaatio: Yksi maailman suurimmista terveys- ja kuntoiluverkostoista, jolla on yli 25 miljoonaa aktiivista käyttäjää, antaa lisämotivaatiota saavuttaa tavoitteet tarjoamalla yhteyden ystäviin, perheeseen ja muihin käyttäjiin Fitbit-sovelluksen Feed, Groups ja Challenges -osioissa.[7]

24/7 ohjaus ja motivointi: Sovellukseen päivittyvät päivittäiset aktiviteetit tarjoavat täydellisemmän kuvan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mm. automaattisella liikkumisen tunnistuksella, liikkumismuistutuksilla, ohjatuilla hengitysharjoituksilla, unen vaiheiden seurannalla jne.

Edistysaskeleita unen seurannassa ja analysoimisessa

Fitbit auttaa miljoonia käyttäjiä ymmärtämään paremmin unensa rytmiä ja elämäntapoja, jotka voivat vaikuttaa niihin. Fitbit aloitti unen seurannan vuonna 2009 ja on rakentanut viimeisten yhdeksän vuoden aikana yhden laajimmista uneen keskittyneistä tietokannoista, jossa on yli 7,5 miljardia seurattua yöunta.[8] Fitbitin sydämen sykevaihteluihin pohjautuva Sleep Stages & Sleep Insights -ominaisuus syventää entisestään ymmärrystä unen laadusta.

“Fitbit jatkaa unesta kerätyn datan hyödyntämistä, jotta voimme tarjota käyttäjillemme näkymiä heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Havaitsimme esimerkiksi, että yksi neljästä käyttäjästä nukkuu viikonloppuisin enemmän kuin arkipäivinä, mikä viittaa siihen, että he yrittävät kuroa viikon aikana kertynyttä univelkaa kiinni. [9]

Voimme tarjota heille näkymiä Fitbit-sovelluksen kautta ja saada heidät tietoisiksi siitä, kuinka tämä vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa, sekä opastaa unirytmin suunnittelussa”, sanoo Fitbitin tutkimusjohtaja, VP Shelten Yuen.

“Tulevaisuudessa toivomme voivamme tarjota käyttäjille enemmän ohjausta heidän sairastumisriskinsä pienentämiseksi ja siten auttaa heitä tulemaan terveimmiksi versioiksi omasta itsestään.”

Fitbit jatkaa unen seurannan edistysaskeleita ja julkistaa Fitbit Labsin kehittämän uuden Sleep Score beta -sovelluksen. Sovellus tulee käyttäjien saataville myöhemmin tänä vuonna. Sleep Score hyödyntää mistä tahansa 24/7 PurePulse -sykeseurantaa käyttävästä Fitibitin laitteesta saatavia tietoja. Yökohtaisten tietojen ansiosta käyttäjällä on mahdollisuus saada entistä täydellisempi kuva unensa laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Lisäksi Fitbit testaa hengityshäiriöhälytyksiä SpO2 -sensorin sisältävillä laitteilla (esim. Charge 3, Fitbit Ionic™ ja Fitbit Versa™). Hengityshäiriöt voivat olla merkkejä terveysongelmista kuten allergioista, astmasta tai uniapneasta.

“Fitbit Labsin Sleep Score beta -sovelluksen ansiosta olemme edelläkävijöitä intuitiivisessa unen ymmärtämisessä. Se on esimerkki siitä, kuinka jatkuvasti kehitämme käyttäjiemme ymmärrystä omasta terveydestään”, Yuen lisää.

Fitbit jatkaa Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) sääntelemän, lääketieteellisenä laitteena käytettävän ohjelmiston kehittämistä ja erilaisten terveydentilojen kliinistä arviointia (esim. uniapnea ja eteisvärinä). Fitbit on yksi yhdeksästä yhtiöstä, jotka ovat mukana FDA:n digitaalisen terveysohjelman pilotissa. Sen tarkoitus on sujuvoittaa hyväksymisprosessia, joka mahdollistaa ohjelmiston käytön lääketieteellisenä laitteena.

Älykkäiden ominaisuuksien yhdistelmä pitää ajan tasalla

Edistyneiden terveys- ja kuntoiluominaisuuksiensa ansiosta Charge 3 on Fitbitin tähän asti älykkäin aktiivisuusranneke. Se tarjoaa parhaat älykkäät ominaisuudet, joiden avulla käyttäjä pysyy helposti ja vaivattomasti ajan tasalla siitä, mikä on hänelle tärkeää.

Laajennetut ilmoitukset ja nopeat vastaukset: Kalenteria, teksti-ilmoituksia ja älypuhelinsovellusten ilmoituksia, kuten Facebook ja Uber,[10] voi räätälöidä ja lukea helposti. Android-käyttäjille tehdyt valmiit tai räätälöidyt pikavastaukset mahdollistavat puheluiden hyväksymisen ja hylkäämisen sekä tekstimuotoisen välittömän vastaamisen (tulossa pian).[11]

Tärkeät sovellukset: Suositut mukavuussovellukset kuten Alarms, Timer and Weather ovat mukana Charge 3:ssa. Fitbit Leaderboard ja Calendar tulossa lähiaikoina päivityksissä.

Suositut brändisovellukset: Laitteelle lisätään jatkossa valikoima suosittuja brändisovelluksia Fitbit Ionicin ja Versan tapaan.

Helppo ja turvallinen maksaminen: Lompakon voi jättää kotiin ja käyttää Charge 3 Special Edition -aktiivisuusranneketta maksamiseen Fitbit Pay™ -sovelluksella yli 100 rahoituslaitoksessa 18 maassa.

Laaja yhteensopivuus: Yhteensopiva useimpien Android- ja iOS-laitteiden kanssa. Tulossa pian myös Windows-puhelimille [12], joten voit valita haluamasi puettavan laitteen puhelimen käyttöliittymästä riippumatta.[13]

Lisävarusteet, hinnoittelu ja saatavuus

Charge 3 on mahdollista räätälöidä omannäköiseksi helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Se käy yksinkertaisesti kiinnitettävällä vaihtorannekkeella ja lisävarustevalikoimalla. Tarjolla ovat ensiluokkaiset materiaalit, kuten hienostuneet, monikulmion muotoiset ja likaahylkivät klassiset rannekkeet, hengittävät rei’itetyt silikoniset urheilurannekkeet, muodikkaat kudotut rannekkeet ja käsintehdyt Horween-nahkarannekkeet.

Charge 3 Special Edition NFC-ominaisuudella (Near Field Communication) tulee tarjolle joko valkoisella silikonisella urheilurannekkeella ja grafiitin värisellä alumiinisella kellokotelolla tai laventelin värisellä kudotulla rannekkeella ja ruusukultaisella alumiinisella kellokotelolla. Myyntipakkauksessa on mukana myös musta klassinen ranneke.

Charge 3 on saatavilla ennakkomyynnissä tänään Fitbit.com-verkkokaupassa ja huomenna valituilla verkkokaupan jälleenmyyjillä hintaan 149.95 euroa mustana grafiitin värisellä alumiinisella kellokotelolla tai siniharmaana ruusukullan värisellä alumiinisella kellokotelolla. Lisävarusteiden hinnat vaihtelevat 29.95–69.95 euron välillä. Tulossa pian Charge 3 Special Edition Fitbit Pay -maksuominaisuudella, hintaan 169.95 euroa. Charge 3 on tulossa Suomessa jälleenmyyjäliikkeisiin lokakuun alussa.

Lisätietoa Charge 3:sta täältä.

Kaikki Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaali ovat käytettävissä osoitteessa www.fitbit.com/press. Kaikki suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyviä kuvia löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements, within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, that involve risks and uncertainties including, among other things, statements regarding the future retail availability of Charge 3; the availability of other product features described in this release; potential for users to upgrade to new product offerings; our future share of the wearables market; future potential of the product features described in this release, including, not limited to the relative SpO2 sensor and 24/7 PurePulse heart rate, to provide health insights; and future development of FDA regulated software as a medical device. These forward-looking statements are only predictions and may differ materially from actual results due to a variety of factors, including the effects of the highly competitive market in which we operate, including competition from much larger technology companies; any inability to successfully develop and introduce new products, features, and services or enhance existing products and services; product liability issues, security breaches or other defects; and other factors discussed under the heading "Risk Factors" in our most recent report on Form 10-Q filed with the Securities and Exchange Commission. All forward-looking statements contained herein are based on information available to us as of the date hereof and we do not assume any obligation to update these statements as a result of new information or future events.