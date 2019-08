Fitbit yhteistyöhön Singaporen terveyshallinnon kanssa koko väestölle suunnatussa kansallisessa terveysohjelmassa

Kansallinen terveysohjelma perustuu Fitbitin laitteisiin ja uuteen Premium-palveluun, joka on suunniteltu edistämään laajamittaisia terveysvaikutuksia

SAN FRANCISCO – Elokuu 21, 2019 – Fitbit (NYSE: FIT), julkisti tänään aloittavansa yhteistyön Singaporen terveyshallinnon (Health Promotion Board, HPB) kanssa Singaporen Smart Nation -ohjelmaa tukevassa kansanterveysohjelmassa. HPB on Singaporen kansallinen elin, joka vastaa kansanterveyden edistämiseen tähtäävistä linjauksista ja ohjelmista. Fitbitin digitaalinen palvelualusta ja puettavat laitteet yhdistetään nyt ensimmäistä kertaa julkiseen kansanterveyden edistämiseen. Fitbit ja HPB ovat suunnitelleet Singaporelle ainutlaatuisen Live Healthy SG -ohjelman, jolla teknologia, käyttäytymismallit ja analytiikka valjastetaan auttamaan singaporelaisia edistämään omaa terveyttään vaikuttavilla ja kestävillä käyttäytymisen muutoksilla. Live Healthy SG on tarkoitettu kaikenikäisille Fitbitin laitteiden ja uuden Premium-palvelun käyttäjille henkilöille heidän terveydentilastaan riippumatta. Premium julkaistaan syksyn aikana valikoiduilla markkinoilla eri puolilla maailmaa.

Live Healthy SG on osa Singaporen Smart Nation -ohjelmaa, joka uudistaa innovatiivisen teknologian avulla yhteiskunnan avainalueita, terveydenhuolto mukaan lukien. Yhtenä maailman terveimmistä maista [1] Singapore on maailmanlaajuisesti tunnettu tehokkaasta terveydenhuoltojärjestelmästään, joka koostuu laadukkaista terveyspalveluista, maailmanluokan infrastruktuurista ja pätevistä terveydenhuollon ammattilaisista. Silti Singaporessa monien muiden maiden tapaan yleistyvät pitkäaikaissairaudet, kuten verenpainetauti, kakkostyypin diabetes ja syöpäsairaudet.

Fitbit valittiin ohjelman kumppaniksi kilpailutuksen ja eri asiantuntija-arviointien perusteella. Kunnianhimoisessa ohjelmassa käytetään kansanterveyden kohentamiseksi Fitbitin teknologiaa, jolla pystytään muuttamaan ihmisten elintapoja ja tuottamaan terveysvaikutuksia.

“Alana kansanterveys tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia innovaatioille. Olemme hyödyntäneet enenevässä määrin kehittyviä teknologioita sekä uusinta tietämystä ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä suunnitellessamme ohjelmiamme, kuten kansallista askelhaastetta (National Steps Challenge), joka kannustaa ja tukee singaporelaisia fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisessä, terveellisten elämäntapojen omaksumisessa ja elintapojen muuttamisessa. Aiomme jatkaa näitä ohjelmia ja samalla työskennellä toimialan innovaattoreiden, kuten Fitbitin kanssa voidaksemme hyödyntää teknologiaa singaporelaisten yksilöllisessä terveysneuvonnassa ja innostaaksemme heitä ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Ohjelmaan osallistuvat hyötyvät Fitbitin suunnitelmista käyttää tekoälyä ja koneoppimista liikunnan, terveellisen ravinnon ja hyvän unen laadun edistämiseksi. Kerätty data voi myös auttaa rikastamaan HPB:n terveydenedistämisen ohjelmia”, sanoo pääjohtaja Zee Yoong Kang Singaporen Health Promotion Boardista.

Live Healthy SG -ohjelma hyödyntää Fitbitin puettavien laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden koko ekosysteemiä mukaan lukien ohjelmat, ohjatut harjoitukset sekä uuden Premium-palvelun tarjoama henkilökohtainen terveysvalmennus. Osallistujat saavat toiminnallisen ja henkilökohtaisen kokemuksen, joka motivoi heitä omaksumaan terveellisempiä tottumuksia ja saavuttamaan parempia tuloksia fyysisen aktiivisuuden, unen, ravitsemuksen ja emotionaalisen hyvinvoinnin alueilla.

”Fitbit on aina keskittynyt tekemään terveydestä ihmisille helpommin saavutettavaa tarjoamalla hauskaa, yksinkertaista ja innovatiivista teknologiaa. Tämä on tuottanut tulosta miljoonille ihmisille maailmanlaajuisesti”, sanoo James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. “Kumppanuutemme Singaporen HPB:n kanssa on tunnustus tähänastiselle työllemme. Laitteidemme, ohjelmistojemme ja palveluidemme toimiva yhdistelmä varmasti motivoi singaporelaisia kohentamaan terveyttään ja auttaa samalla tuntuvasti koko kansakuntaa parantamaan terveyttään kautta linjan. Kiitämme Singaporea edelläkävijyydestä ja odotamme näkevämme muidenkin maiden pian tekevän vastaavia suunnitelmia kansalaistensa terveyden hyväksi.”

HPB hyödyntää omia tiedotuskanaviaan, jotka tukevat Fitbitin pyrkimyksiä kannustaa ihmisiä osallistumaan ohjelmaan. Kirjautuessaan Fitbitin ohjelmaan osanottajat ilmaisevat samalla selvästi, jos he suostuvat ohjelman aikana jakamaan tietonsa HPB:n kanssa. Vuodeksi Fitbit Premium -palveluun ilmoittautuvat saavat Fitbit Inspire HR -aktiivisuusrannekkeen käyttöönsä ilmaiseksi.

Live Healthy SG tuottaa paitsi yksilötasolla positiivisia muutoksia entistä terveellisempiin elämäntapoihin, myös yksityiskohtaista väestötason tietoa tuleviin terveyden edistämisen ohjelmiin. Näin HPB voi selvittää tarkemmin muitakin mahdollisuuksia kansanterveyden edistämiseksi ja ehdottaa eri väestöryhmille oikein kohdennettuja toimenpiteitä oikeaan aikaan.

[1] Bloomberg Healthiest Country Index, 2017 & 2019 edition.

