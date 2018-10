Fitzroy Investments taustoittaa päätöstään sijoittaa suomalaiseen ohjelmistoyhtiöön Tecnotreehen

Lontoolainen pääomasijoittaja Fitzroy Investments Limited ja ohjelmistoyhtiö Tecnotree Oyj ovat 18.9.2018 solmineet sitovan sopimuksen Tecnotreehen tehtävästä, enintään 5 miljoonan euron pääomasijoituksesta. Sijoituksen toteutuminen edellytti, että Tecnotreen maanantaina 24.9.2018 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous valitsi uuteen seitsenjäseniseen hallitukseen Fitzroyn nimeämän enemmistön.

Julkisuudessa on esiintynyt Fitzroyn sijoituksesta arvioita, joita haluamme selventää:

Näkemyksemme mukaan Fitzroyn sijoitus on Tecnotreen osakkeenomistajien edun mukainen ja vaihtoehdoista paras. Fitzroyn sijoitus mahdollistaa yhtiötä jatkamaan liiketoimintaansa, investoimaan kasvuun, palauttamaan yhtiö kannattavan kasvun tielle, sekä kasvattamaan osakeomistusten arvoa.

Uskomme tehtävän 5 miljoonan sijoituksen olevan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä riittävä palauttamaan Tecnotree kannattavaksi. Arvioimme yhtiön tuottopotentiaalin olevan valtava pitkällä aikavälillä, emmekä pyri tarpeettomasti alentamaan nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksia.

Olemme pitkäaikainen sijoittaja. Uskomme yhtiön todellisen liiketoiminta-arvon realisoituvan vasta pidemmän ajanjakson kuluessa, ja että osakkeenomistajien kannattaa tavoitella suurempia tuottoja pidemmällä aikavälillä.

Telekommunikaatioala on murroksessa, jota myös Tecnotree on vauhdittamassa. Uskomme vahvasti Tecnotreen tuotepalettiin, vahvoihin asiakkuuksiin ja yhtiön mahdollisuuksiin tarjota pitkäaikaisia, liiketoimintakriittisiä ratkaisuja asiakkailleen. Tecnotreellä on myös vahva jalansija kehittyvillä markkinoilla kuten Aasiassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tätä osaamista yhtiö pystyy hyödyntämään myös kehittyneillä markkinoilla.

Sijoitusta käytetään myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimus- ja tuotekehityksen vahvistamiseen. Näillä toimilla on suora vaikutus myynnin ja liiketoiminnan kasvuun. Osalla sijoituksesta voidaan tarvittaessa kattaa olemassa olevia velkoja. Uskomme kuitenkin, että sijoituksen avulla yhtiön mahdollisuudet kattaa tulevaisuuden sitoumuksensa omalla operatiivisella kassavirralla paranevat merkittävästi.

Samalla aiomme tehdä kaikkemme varmistaaksemme Tecnotreen pääomien ja kassavarojen riittävyyden ja kattaaksemme nykyisten velkojien vaatimukset. Tarvittaessa tulevien vuosien aikana Fitzroy on myös valmis kasvattamaan sijoitustaan pitkäaikaisten kasvumahdollisuuksien saavuttamiseksi.

Tecnotree toimii kaikkialla maailmassa, jolloin myös yhtiön hallituksen kannattaa olla kansainvälinen. Fitzroy haluaa olla mukana Tecnotreen hallituksessa kasvattamassa entistä vahvempaa yhtiötä. Tuomme yhtiöön ja hallitukseen kokenutta ja kansainvälistä telekommunikaatioalan strategista osaamista, joka on hyödynnettävissä niin markkina- kuin tuotetasollakin.

Uskomme Fitzroyn sijoituksen yhdessä Tecnotreen hallituksen, kyvykkään tiimin, johdon ja olemassa olevien vahvojen asiakkuuksien avulla tuottavan positiivista kassavirtaa ja tulosta mahdollistaen myös saneerausohjelman etenemisen suunnitellusti. Uskomme yhtiöstä tulevan vahvempi, kasvattaen merkittävästi liiketoiminnan potentiaalia ja Tecnotreen omistaja-arvoa.

Neil Macleod, Fitzroy Investments Ltd