Flow Festival huipentui aurinkoiseen sunnuntaihin

Sunnuntain odotetuin hetki oli juuri kahdeksan vuoden tauolta palanneen legendaarisen brittipop-bändi Blurin esiintyminen Flow’n päälavalla. Yhtyeen hittikappaleet vuosien varrelta, tuoreen levyn uusi musiikki ja intensiivinen lavashow saivat yleisön hurmioon elokuun pimenevässä illassa. lndie-popin suunnannäyttäjä Caroline Polachek toi päälavalle genrerajoja rikkovan äänimaailmaansa vangitsevien visuaalien ja karismaattisen lavapresenssinsä siivittämänä. Ranskalainen sensaatio Christine and the Queens räjäytti Silver Arenan unohtumattomalla esityksellään, jossa tanssija-koreografinakin tunnettu laulaja jätti lavalle aivan kaikkensa.

Flow’n ainutlaatuisella maamerkkilavalla Balloon 360°:llä esiintynyt vaihtoehtoinen K-pop-bändi Balming Tiger vei yleisön hurjaan tanssiin, kun taas DOMi & JD Beck hurmasivat virtuoottisella progressivisella jazzillaan. Reggae- ja dublegenda Horace Andy yhtyeineen puolestaan loi Balloonille taianomaisen tunnelman.

Flow’n uusin klubivenue X Garden on tanssittanut festivaalikansaa koko viikonlopun ajan. Vaihtelevia tunnelmia tilassa ovat tarjonneet Helsingin kiinnostavimmat klubit U-Haul, Club Zero ja Korgy. Lavalla on nähty tämän hetken innostavimpia DJ:tä, kun lauteille ovat nousseet muun muassa C.FRIM, Yung Sherman ja DJ Heartstring.

Lisäksi festivaalillla on saatu nauttia monipuolisesta ja vastuullisesta ruokavalikoimasta koko festivaalin ajan. Sunnuntain Sustainable Meal -paneelissa valittiin jälleen koko festivaalin kestävin ja herkullisin annos. Tänä vuonna voittajaksi kruunattiin Loi Loin Mapo Tofu Loaded Nuggets -annoksellaan. Paneelin arvovaltaisena tuomaristona olivat ympäristövaikuttaja Ami Värtö, ruokatoimittaja Hanna Hurtta sekä vastuullisuusvaikuttaja Noora Shingler.

Kestävä kehitys oli myös koko viikonlopun kestäneen Flow Talks -kokonaisuuden päättänyt Flow Talks Sustainability. Thomas Kolsterin keynote-puhe ja sitä seurannut paneelikeskustelu Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen, viestintäasiantuntija Anu Ubaudin ja ympäristötaiteilija Thijs Bierstekerin kanssa keräsi runsaan yleisön kuulemaan yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten roolista ympäristötietoisten elämäntapojen edistämisessä.

Flow Festival 2024 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Super Early Bird -liput tulevat myyntiin maanantaina 14.8.2023 klo 9.00 hintaan 199 €.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.