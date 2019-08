Flow Festival ja Reaktor sitoutuvat istuttamaan puun jokaisesta lahjoitetusta juomapantista

Tämän vuoden Flow-festivaalivieraille järjestetään helppo ja yksinkertainen keino osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Strategia-, design- ja teknologiayhtiö Reaktor on kehittänyt ratkaisun, jossa kävijät voivat automatisoiduilla palautuspisteillä lahjoittaa pullopantit Suomen luonnonsuojeluliiton metsitysprojektiin Madagascarille. Yhdellä euron pantilla istutetaan yksi puu, joka tulee elinaikanaan sitomaan ilmakehästä yhden hiilidioksiditonnin. Reaktorin tavoitteena on istuttaa festivaalin panttilahjoituksilla riittävästi puita korjaamaan koko festivaaliväen kolmen päivän hiilijalanjälki.

Reaktor on yksi Flow Festivalin pääyhteistyökumppaneista ja tarjoaa Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa kaikille festivaalivieraille konkreettisen keinon vähentää hiilijalanjälkeään pienellä teolla. Hiiltä ilmakehästä sitovien puiden istuttaminen on tutkitusti merkittävin ja helpoin tapa torjua ilmastonmuutosta*.

”Haluamme paitsi kerätä rahaa ja huomiota tärkeälle asialle myös osoittaa, että helpoin tapa ohjailla ihmisten käyttäytymistä on tarjota vaihtoehtoisia ja parempia tapoja toimia”, sanoo Reaktorin luova johtaja Niclas Kristiansson ja jatkaa: ”Flow Festivalilla näytetään konkreettisesti, miten palvelumuotoilu ja uusi teknologia voivat yhdessä luoda arvoa olemassa olevaa arvoketjua muuttamalla.”

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Sen hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Pääosa festivaalin energiatuotannosta toteutetaan uusiutuvalla dieselillä ja loppu sähkö on tuotettu tuulivoimalla. Alue on rakennettu pääosin kierrätysmateriaaleista ja tapahtuma myös kierrättää ja uusiokäyttää kaiken tapahtumasta syntyneen jätteen. Myös festivaalin ruokamyyjät on ohjeistettu tarjoamaan ekologisia annoksia.

”Reaktorin panttilahjoitusidea täydentää vastuullisuusohjelmamme entistä kokonaisvaltaisemmaksi ja antaa myös kävijöillemme mielekkään tavan osallistua kestävän kehityksen varmistukseen. Olemme vuosittain etsineet festivaalituotantoon yhä kestävämpiä ratkaisuja ja olemme innoissamme siitä, että voimme tänä vuonna tarjota vieraillemme mahdollisuuden osallistua tähän pienen valinnan tekemällä”, sanoo Flow Festivalin markkinointipäällikkö Milla Valjus.

Suomen luonnonsuojeluliitto toimii Reaktorin kampanjassa lahjoitusten kerääjänä ja Madagascarilla tapahtuvan metsitysprojektin toimeenpanijana.

“Puiden istuttaminen on uusimpien tutkimusten valossa yksi tehokkaimmista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista. Reaktorin rakentama kokonaisuus on oivallinen keino antaa festivaaliyleisölle mahdollisuus tehdä pieni teko suuren tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori Laura Blomberg.

Metsityskeräyksen etenemistä on festivaalin aikana mahdollista seurata reaaliajassa osoitteessa reaktorbackyard.com. Ympäri festivaalialuetta sijoitellut palautusautomaatit on kehitetty verkkokatkoksista huolimatta toiminnallisuutensa säilyttäviä edge computing -teknologioita hyödyntäen. Flow-festivaalin kaltaisissa massatapahtumissa mobiiliverkon kantokyky on usein äärirajoilla ja siksi perinteiset, mobiiliverkkoon nojaavat ratkaisut voivat osoittautua haasteellisiksi.

*https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76

Reaktor on Helsingissä vuonna 2000 perustettu strategia-, design ja teknologiayritys, joka yhdistää liiketoimintakonsultoinnin ja luovan alan palvelut väkevään teknologiseen huippuosaamiseen.

Nopeasti kasvaneella yrityksellä on toimistot tällä hetkellä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Amsterdamissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa. @reaktornow