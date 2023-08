Flow Festivalia juhlitaan tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa

Flow Festivalilla on tänä vuonna yhteensä kymmenen tapahtuma-aluetta ja noin 150 esiintyvää artistia tai ryhmää. Kansainvälisistä tähtiesiintyjistä Flow’hun saapuvat Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranda, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monet muut. Kotimaisista huippunimistä Flow’ssa puolestaan esiintyvät muun muassa Sexmane, Anna Puu, Paperi T, Yona & Tapiola Sinfonietta, Olavi Uusivirta 40/20, Alma ja Ruusut.

Yleisö saa lisäksi nauttia DJ-maailman huippunimien sekä kiinnostavimpien nousevien tähtien esiintymisistä Resident Advisor Front Yard -alueella, Backyardilla ja Champagne Bar & Loungessa. Lisäksi uusi venue X Garden esittelee Helsingin kiinnostavimmat klubikonseptit Flow’ssa. DJ- ja klubimusiikin eturivin artisteista. Festivaalilla nähdään muun muuassa Eris Drew & Octo Octa, Folamour, Louie Vega, Nene H, Hunee ja Nooriyah. Suvilahden vanhassa voimalaitoksessa sijaitseva The Other Sound x Sun Effects -venue puolestaan keskittyy esittelemään kokeellista musiikkia ja äänitaidetta sekä Sun Effectsin kuratoiman valo- ja videotaidekokonaisuuden. The Other Soundissa lavalle astuvat esimerkiksi Arushi Jain, Claire Rousay, Brìghde Chaimbeul, Mario Batkovic ja Kaukolampi / LRXY. Lue lisää Flow Festivalin artisteista: www.flowfestival.com/artists/.

Flow’n arvostettu taideohjelma tarjoaa ajatuksia herättäviä elämyksiä ympäri festivaalialuetta. Vuonna 2023 Tiilikello x Polestar -taidevenue esittelee hollantilaisen ympäristötaiteilijan Thijs Bierstekerin puhuttelevan uutusteoksen Gasp, joka käyttää reaaliaikaista ilmansaastedataa havainnollistaakseen pienhiukkasten esiintymisen ilmassa. Lisäksi Flow’ssa nähdään valo- ja videotaidetta, katutaidetta sekä nykytanssia. Lue lisää Flow’n taideohjelmasta: www.flowfestival.com/taide/.

Laadustaan ja monipuolisuudestaan tunnettu Flow’n ruokatarjonta koostuu tänä vuonna yli 40 ravintolan antimista ja 20 baarin juomatarjonnasta. Viime vuoden tapaan ruokalistoilla ei nähdä lainkaan punaista lihaa tai siipikarjaa, sillä Flow Impacts -tutkimus osoitti Flow’ssa tarjotun ruoan aiheuttamien ilmastovaikutusten olleen vuoden 2022 festivaalilla jopa puolet pienempi kuin vuonna 2019 päätöksen ansiosta. Juomien suhteen Flow panostaa laajaan tarjontaan kattavalla viiniselektiolla, pienpanimotuotteilla sekä runsaalla valikoimalla alkoholittomia juomia. Flow’n ravintolakokoelma koostuu rakastetuista suosikeista ja uutuuksista, kuten Boon Nam, Fiasco? Ragu Burn & Shine, Shinobi, The Glass ja Loi Loi. Tutustu tarkemmin Flow’n ruokatarjontaan: www.flowfestival.com/festivaali/food/.

Flow Festival ottaa osaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun järjestämällä koko viikonlopun mittaisen Flow Talks -puheohjelmakokonaisuuden. Päivittäin vaihtuvat teemat käsittelevät suomalaisen musiikkialan kansainvälistymistä, livenä esitettyä laatujournalismia sekä kestävää kehitystä. Flow Talks -ohjelmassa nähdään eturivin päättäjiä, Helsingin Sanomien raudanlujia toimittajia sekä kestävän kehityksen huippuasiantuntijoita. Lue lisää Flow Talksista: https://www.flowfestival.com/talks/.

Sustainable Flow on festivaalin oma vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. Festivaali tuottaa uutta tutkimustietoa ja kehittää työkalua ympäristötietoisempaan tapahtumajärjestämiseen, lyhentää luontovelkaansa lahjoituksilla Luonnonperintösäätiölle, käyttää uusiutuvaa energiaa, kierrättää ja uudelleenkäyttää festivaalilla tuotetun jätteen sekä tarjoaa ympäristöystävällistä ruokaa. Lisäksi Flow edistää yhdenvertaisuutta, ja on turvallinen ja saavutettava tapahtuma. Lue lisää Sustainable Flow'sta täällä: https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 239 €

2 päivän lippu: 205 €

1 päivän lippu (la): 135 €

1 päivän lippu (pe & su): 125 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/