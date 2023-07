Flow Festivalin aikataulut julkistettu – Alma ja Markus Krunegård lisätty ohjelmaan

Flow on julkistanut festivaaliviikonlopun aikataulut. Flow Festivalilla esiintyy yli 150 artistia tai ryhmää yhteensä kymmenellä ainutlaatuisella venuella, ja kaikki esiintymisajat ovat nyt julki. Flow’n suuremmat ulko- ja telttalavat pitävät sisällään innostavia ja sykähdyttäviä spektaakkeleita kun taas pienemmät venuet tarjoilevat yleisölle intiimejä ja tunnelmallisia hetkiä. Virallisen Flow Festival 2023 -sovelluksen avulla voi selata ohjelmaa ja luoda oman My Flow -aikataulun festivaaliviikonlopulle. Lisäksi Flow’n nettisivuilla voi luoda oman My Flow -kalenterin kirjautumalla sisään Apple- tai Google-tunnuksilla. Nettisivujen My Flow -aikataulun voi myös synkronoida Flow Festival -mobiilisovelluksen kanssa.

Lisäksi Flow’n ohjelma on täydentynyt. Särmikkään persoonallinen ja häpeilemättömän rehellinen pop-artisti Alma tunnetaan vahvan sielukkaasta lauluäänestään, mestarillisesta pop-kynästään ja räiskyvästä tyylistään. Alma sai maistaa kansainvälistä menestystä jo uransa alkuaikoina, singahtaen kertaheitolla yhdeksi 2010-luvun pop-lupauksista singleillään Chasing Highs ja Karma. Sittemmin hän on vakiinnuttanut asemansa alati mielenkiintoisena artistina ja lauluntekijänä. Keväällä julkaistulla kakkosalbumillaan Time Machine Alma otti pesäeroa uransa alkuaikojen pop-bängereihin ja keskittyi avaamaan rehellisesti elämäänsä ajattomilla lauluillaan. Alman uran ensimmäinen soolokeikka tapahtui vuoden 2016 Flow’ssa, jonne rakastettu artisti palaa nyt muutaman vuoden tauon jälkeen.

Markus Krunegård on yksi viime vuosien rakastetuimpia artisteja kotimaassaan Ruotsissa. Ruotsinsuomalainen laulaja ja lauluntekijä aloitti uransa vuonna 2001 indie-yhtye Laaksossa ja julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa vuonna 2008. 15 vuotta klassikoksi nousseen soolodebyytin Markusevangeliet jälkeen Krunegård julkaisee syyskuussa ensimmäisen suomenkielisen soololevynsä Nokia & Ericsson. Myös muun muassa Charli XCX:lle, Carly Rae Jepsenille sekä Veronica Maggiolle kappaleita säveltänyt artisti esittää Flow’ssa tulevan suomenkielisen albuminsa materiaalia ensimmäistä kertaa yhtyeen kanssa.

Tutustu aikatauluun Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/aikataulu/.

Lataa Flow Festival 2023 -sovellus: App Store tai Google Play.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Muita kumppaneita ovat Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 239 €

2 päivän lippu: 205 €

1 päivän lippu (la): 135 €

1 päivän lippu (pe & su): 125 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

