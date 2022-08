Flow Festivalin paluuta juhlitaan viikonloppuna Suvilahdessa

Flow Festivalilla on tänä vuonna yhteensä yksitoista tapahtuma-aluetta ja noin 150 esiintyvää artistia tai ryhmää. Flow’hun saapuvat Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, MØ, Princess Nokia sekä Jamie xx. Lisäksi Flow Festivalilla nähdään Freddie Gibbs, Michael Kiwanuka, Bikini Kill, Jarv Is..., Black Midi, Fred Again.., Sigrid ja monia muita. Kotimaisista huippunimistä Flow’ssa esiintyvät puolestaan Vesala, Chisu, Gettomasa, Gasellit, Erika Vikman, ibe, Vesta, Dreamworld ja Yeboyah.

Yleisö saa lisäksi nauttia DJ-maailman huippunimien sekä kiinnostavimpien nousevien tähtien esiintymisistä Resident Advisor Front Yard -alueella, Backyardilla, Red Gardenissa ja Champagne Bar & Loungessa. DJ- ja klubimusiikin eturivin artisteista nähdään muun muassa The Blessed Madonna, Marcel Dettmann, Danilo Plessow / MCDE ja Jayda G. Flow Festivalin kokeellisen musiikin kokonaisuus The Other Sound puolestaan kutsuu festivaaliyleisön pysähtymään ja etsimään sisäistä rauhaa musiikin ja äänen johdattelemana. Suvilahden vanhassa voimalaitoksessa sijaitseva The Other Sound x Sun Effects -venue keskittyy esittelemään kokeellista musiikkia ja äänitaidetta sekä Sun Effectsin kuratoiman video- ja valotaidekokonaisuuden. Lavan ohjelmaan on lisätty viime hetkellä säveltäjä, esiintyjä ja kuvataiteilija, musiikillisia määritelmiä pakeneva Islaja. The Other Soundissa lavalle astuvat myös esimerkiksi Caterina Barbieri, TAL & Sapiduz Ensemble ja Cucina Povera. Claire Rousay puolestaan on valitettavasti joutunut perumaan esiintymisensä Flow’ssa. Lue lisää Flow Festivalin artisteista: www.flowfestival.com/artists/

Flow’n arvostettu taideohjelma tarjoaa ajatuksia herättäviä taide-elämyksiä ympäri festivaalialuetta. Vuoden 2022 taideohjelmassa koetaan vangitsevaa videotaidetta, immersiivistä tila- ja äänitaidetta, ajankohtaisiin teemoihin pureutuvaa valotaidetta, kuvataidetta sekä valokuvia. Flow esittelee lisäksi täysin uuden tapahtumatilan Tiilikello x Polestar, kun vastikään kunnostetussa Suvilahden tiilikellossa koetaan Hanna Vihriälän ja Antti Tolvin vaikuttavat teokset. Osana Flow’n taideohjelmaa on myös mediataiteilija Adel Abidin, jonka uutuusteos Musical Manifest saa Euroopan ensinäyttönsä Flow Festivalin Cirkossa. Lue lisää Flow’n taideohjelmasta: www.flowfestival.com/taide/

Laadustaan ja monipuolisuudestaan tunnettu Flow’n ruokatarjonta koostuu tänä vuonna yli 40 ravintolan antimista ja 20 baarin juomatarjonnasta. Flow jatkaa edistyksellistä työtään kestävämmän festivaalituotannon saralla luopumalla täysin punaisesta lihasta ja siipikarjasta ruokavalikoimassaan. Juomien suhteen Flow panostaa myös laajaan tarjontaan kattavalla viiniselektiolla, pienpanimotuotteilla sekä toivotuilla lisäyksillä alkoholittomiin juomiin. Flow’n ravintolatarjonta koostuu rakastetuista suosikeista ja uutuuksista, joita ovat esimerkiksi The Glass, Kajo, Yakitori by Brasa, Loi Loi, CALAMARI by Pobre, Seksico Tacos ja The Bao. Tutustu tarkemmin Flow’n ruokatarjontaan: www.flowfestival.com/festivaali/food/

Flow Festival ottaa osaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun järjestämällä Flow Talks -kokonaisuuden. Yhteistyössä Music Finlandin ja kuuden musiikkialan järjestön kanssa Flow-perjantaina järjestetyssä paneelissa keskustellaan elinvoimaisen ja kansainvälisen musiikkialan edistämisestä. Mukana keskustelemassa ovat muun muassa pääministeri Sanna Marin sekä muuta suurimpien puolueiden johtoa. Flow Talks Music järjestetään Suvilahden festivaalialueen Viinilinnassa päälava-alueen läheisyydessä perjantaina 12.8. klo 16 alkaen. Lisäksi Flow-sunnuntaina klo 14 järjestetään Sustainable Meal -paneeli, jossa valitaan festivaalin vastuullisin ruoka-annos. Paneelin tuomarit ovat kansanedustaja Emma Kari, ruokakirjailija ja kokki Meri-Tuuli Väntsi sekä ravintola Grönin keittiömestari Janne Keskevaari. Lue lisää Flow Talksista: https://www.flowfestival.com/talks/

Sustainable Flow on festivaalin oma vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. Festivaali kompensoi päästönsä, käyttää uusiutuvaa energiaa, kierrättää ja uudelleenkäyttää kaiken festivaalilla tuotetun jätteen sekä tarjoaa ympäristöystävällistä ruokaa. Flow myös tukee paikallisia yrityksiä ja julkista liikennettä sekä Itämeren suojelua mahdollistamalla lahjoituksen lippujen oston yhteydessä. Lisäksi Flow edistää yhdenvertaisuutta, ja on turvallinen ja saavutettava tapahtuma. Lue lisää Sustainable Flow'sta täällä: https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure ja muut kumppanit ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung Galaxy, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: loppuunmyyty

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: loppuunmyyty

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

