Flow Festivalin Resident Advisor Front Yardille DJ-maailman huippunimiä

Vuonna 2017 ensi kertaa nähty Resident Advisor Front Yard tuo tänäkin vuonna kansainvälisen ja kotimaisen klubimusiikin tähdet Flow’n tunnelmalliselle konttialueelle. “RA Front Yardin ohjelmisto on musiikillinen läpileikkaus 1970-luvulta tähän päivään. Ohjelmisto vie teknosta moderniin bassomusiikkiin ja UK-funkin kautta elektroon. Mukana on ripaus ravea ja breakbeatia, unohtamatta laadukasta soulia, discoa ja housea sen eri muodoissa sekä trooppista musiikkia”, Flow Festivalin DJ- ja klubilavojen taiteellinen johtaja Toni “Lil’ Tony” Rantanen kertoo.

Resident Advisor Front Yardin ainutlaatuisen korkeatasoisessa ohjelmassa nähdään tänä vuonna discon, teknon ja housen koko eliniältä ammentava, ensimmäisenä naisena Mixmagin vuoden DJ:ksi valittu The Blessed Madonna, legendaarisen berliiniläisklubi Berghainin vakio-DJ, minimalistisen nykyteknon kärkinimi Marcel Dettmann, sekä jo aiemmin Flow’n ohjelmistoon julkistettu, saksalainen omaleimaisen elektronisen musiikin tuottaja ja pioneeri DJ Koze. Lisäksi lavalla esiintyvät ennakkoluulottomasti eri musiikkityylejä yhdistelevä, kovassa nousussa oleva Anz, berliiniläinen elektronisen musiikin ja kulttuurin edelläkävijä Dixon sekä arvostettu detroitilaislähtöinen pitkän linjan tekijä DJ Stingray 313.

Suosionsa vakiinnuttaneiden artistien lisäksi RA Front Yard esittelee laaja-alaisuudellaan häikäisevän joukon nousevia DJ-nimiä. Yleisön eteen nousevat UK raven ja breakbeatin juurista inspiroituva ja klubikulttuurin LGBTQ-yhteisön ääniä nostattava Sherelle, Etelä-Afrikasta suursuosioon singahtanut amapiano-genren sanansaattaja Uncle Waffles, ainoastaan vinyylejä soittava ja vanhaan musiikkiin nojaava italialainen DJ, promoottori ja taiteilija Paquita Gordon, R&B:n, hip hopin, discon, Detroit-teknon ja Motown-soulin välillä liikkuva DJ Holographic sekä housen ja technon yksi kiinnostavimmista nousevista tähdistä Heléna Star.

RA Front Yardilla nähdään myös kiinnostavia livesettejä, kun Michael Diekmannin ja Matti Turusen muodostama Morphology tuo konttilavalle genrerajoja rikkovan ja kokeellisen settinsä. Lisäksi livenä Flow’ssa soittavat suomalaisen teknon ja elektron todellinen pioneeri Mono Junk sekä lukuisista musiikkikulttuureista innoittuva, yksi Kolumbian tunnetuimmista DJ:stä Julio Victoria.

Myös kotimaiset huippu-DJ:t ovat vahvasti edustettuina RA Front Yardilla. Lavalla nähdään viiden DJ:n kollektiivi Electronic Market, suomalais-bulgarialainen DJ Katerina, acid housen ja 1980–90-lukujen rumpukoneiden rytmeistä intoutuvat Irma & Helmz, selektori-teknoa soittava Antti Salonen, vaihtelevia tunnelmia ja rullaavia rytmejä yhdistelevä Lara Silva, Helsingin ug-skenen vaikuttaja Eric Filipus, trooppista ja perkussiovetoista groovea tarjoileva Jenifa sekä korkean tempon ja hauskanpidon nimeen vannova emkay. Flow Festival julkistaa lisää klubimusiikin ja DJ-maailman kärkinimiä Backyard-lavansa ohjelmistoon myöhemmin keväällä.

Yhteensä festivaalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat:

Perjantai 12.8.

Gorillaz, JARV IS…, Sigrid, Aldous Harding, Pa Salieu, The Blessed Madonna, Dixon, Uncle Waffles, Vesala, ibe - Flow exclusive, Erika Vikman, Antti Autio + Jouset, Arppa, Rosa Coste, Electronic Market, Katerina, Irma & Helmz

Lauantai 13.8.

Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Marcel Dettmann, Sherelle, DJ Stingray 313, Anz, Gettomasa, Yeboyah, Jesse Markin, F, Malla, Linda Fredriksson Juniper, Hassan Maikal, Ege Zulu, Antti Salonen, Mono Junk (live), Morphology (live), Lara Silva, emkay

Sunnuntai 14.8.

Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fred Again…, Little Simz, DJ Koze, Acid Arab, Q, Paquita Gordon, DJ Holographic, Heléna Star, Julio Victoria (live), Gasellit, Sexmane, William, Louie Blue, Eric Filipus, Jenifa

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat Lanson, FREE.fi, Vaasan, Helsingin kaupunki, Creative Technology sekä mediakumppaneita Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 205 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 295 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

