Flow Talks tuo ajankohtaisimmat puheenaiheet Flow Festivalille

Flow Talks -kokonaisuuden avaa perjantaina 11.8. yhteistyössä YouTuben ja Musiikkiala.fi:n kanssa järjestettävä Flow Talks Music. Viime vuoden festivaalilla runsaasti kiitosta kerännyt paneeli Suomen ykköspäättäjien kanssa syvenee, kun YouTube kutsuu yhdessä Musiikkiala.fi:n kanssa suomalaisia musiikkialan vaikuttajia ja tekijöitä sekä korkean tason poliittisia päättäjiä etsimään ratkaisuja suomalaisen musiikin kansainvälistymiseen. Paneelikeskustelu pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, miten miltei miljardin euron kotimainen musiikkiala voi kasvaa entistäkin suuremmaksi. Mistä saadaan kipinää ja taitoa valloittaa kansainväliset markkinat? Entä kuinka eri luovan alojen toimijat musiikkialasta alustoihin ja lainsäätäjiin voivat tukea kansainvälisen menestyksen edellytyksiä?

Helsingin Sanomat tuo Musta laatikko -menestyskonseptinsa Flow Talksin lauantaihin. Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esityksenä. Suuren suosion keränneissä esityksissä kuullaan tositarinoita, joita kertovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. Flow’n lavalla nähdään Aasian-kirjeenvaihtaja Mari Manninen esityksellään Hongkongin miniasunnoista, Lasten uutisten toimittaja Panu Jansson todellista metaversumia avaavalla esityksellään sekä lifestyle-toimituksen tuottaja Laura Kangasluoma, joka päätti kysyä kaikilta tutuiltaan mitä heille kuuluu.

Sunnuntaina yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestettävässä ohjelmassa sukelletaan kestävän kehityksen teeman äärelle, kun aiheena on Flow Talks Sustainability. Ilmastohätätila vaatii kiireellisiä toimia kaikilta: yritysmaailmalta, kansallisilta ja paikallisilta viranomaisilta sekä yksittäisiltä kansalaisilta. Tilaisuudessa pureudutaan siihen, kuinka kaikki voivat tehdä oman osuutensa muutoksessa. Keskustelua isännöi Thomas Kolster, joka on muutoksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ajattelija markkinoinnin, liiketoiminnan ja kestävän kehityksen saralla. Keynote-puheessaan Kolster pohtii mihin ilmastoagenda on matkalla, ja mikä on yritysten rooli muutoksessa sekä tarjoaa konkreettisia neuvoja siihen, miten oman äänensä voi saada kuuluviin ja miten yrityksiä tulee kannustaa parempaan. Puhetta seuraavassa paneelikeskustelussa Kolsterin kanssa lavalle astuu kolme huippuasiantuntijaa: Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki, arvovetoisen brändi- ja viestintätoimiston United Imaginationsin perustaja Anu Ubaud, sekä ympäristötaiteilija Thijs Biersteker, jonka ilmansaasteita havainnollistava uutuusteos Gasp nähdään Flow'ssa. Keskustelun ytimessä on kaupunkien, brändien, median, luovien ihmisten ja taideyhteisön rooli muutoksen luomisessa. Viime kädessä tavoitteena on innostaa yksilöitä toimimaan – pienillä ja suurilla tavoilla.

Lisäksi Flow-sunnuntaina järjestetään Sustainable Meal -paneeli, jossa valitaan festivaalin vastuullisin ruoka-annos ekologisuusarvioinnin ja paneelimaistelun perusteella. Paneeli järjestetään Suvilahden festivaalialueen Wine Gardenissa päälava-alueen läheisyydessä ja sen osallistujat julkistetaan myöhemmin kesällä.

Flow Talks avaa jokaisen festivaalipäivän Flow Festivalin The Other Sound x Sun Effects -tilassa Suvilahdessa. Perjantaina ja lauantain ohjelma järjestetään suomeksi ja sunnuntain keynote ja keskustelu englanniksi. Tutustu ohjelmaan täällä: https://www.flowfestival.com/talks/.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Muita kumppaneita ovat Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 239 €

2 päivän lippu: 189 €

1 päivän lippu (la): 135 €

1 päivän lippu (pe & su): 119 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

