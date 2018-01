Flowers of Life Areena lumoaa helsinkiläisiä

Helsingin Kulttuuriareena Gloria verhoutui vuoden vaihteessa kukkaisloistoon ja on kerännyt ennätysyleisöt tammikuun aikana. Viimeiset hohtavat tapahtumat nähdään tällä viikolla.

Kulttuuriareena Gloria ja Flowers of Life -kollektiivi toteuttivat päivittäin auki olevan tapahtuma-areenan, joka on mahdollistanut huikeat puitteet erilaisille tapahtumille tammikuussa. Tapahtumien monimuotoisuus yllätti järjestäjätkin. Gloriassa on nähty mm. lasten discoa, salsailtaa, afrikkalaista muotia, korealaista poppia, psych-festivaalit ja mantralaulua. Kävijät ovat myös suitsuttaneet somessa kirkkaiden värien ilosanomaa.

– On mahtavaa, miten ihmiset inspiroituvat tästä meille luodusta kauniista hohtomaailmasta. Erilaisia esityksiä ja tapahtumaideoita alkoi vaan tulla ropisemalla, kun ensimmäiset kuvat areenasta julkaistiin somessa, iloitsee Glorian tuottaja, Juha Oinonen.



Flowers of Life:n pääsuunnittelija Veikko Lappalainen on tyytyväinen erityisesti lapsille suunnatun Elämän kukat -hohtodiscon vastaanotosta. Yleisön pyynnöstä tapahtumaa päätettiin yhden kerran sijaan järjestää joka sunnuntai.

– Aidoin WAU-reaktio tulee juuri lapsilta.



Flowers of Life areena oli näinkin kokeneelle tiimille varsin haasteellinen projekti. Flowers of Life on toteuttanut yli 100 valoteosta 24 maassa. Yleensä tapahtumat kestävät yhdestä illasta festareiden muutamaan päivään. Nyt kyseessä oli kuitenkin kokonaisen kuukauden kestävä 30 tapahtuman kokonaisuus. – Olemme iloisia, että jo yli 15 000 kävijää on löytänyt työmme erilaisissa tapahtumissa ja päässeet nauttimaan valotaiteestamme.



Flowers of Life Areenan tapahtumakattaus huipentuu viimeisellä viikolla, jolloin lavalla nähdään mm. Ozric Tentaclesissa vaikuttanut Eat Static. Päätöskonsertin esiintyjä on herkkien ja vangitsevien tulkintojen mestari Mikko Joensuu. Viimeinen sammuttaa valot.



Flowers of Life Areenan viimeinen viikko:

Ke 24.1. klo 18.00 (loppuunmyyty)

KSB - Helsingin taidelukiolaisten ilta Flowers of Life Areenalla

To 25.1. klo 19.00 (vapaaehtoinen pääsymaksu 0-10€)

Highway to Bliss – mantralauluilta

Pe 26.1. | klo 21-04 | liput alk.16,50€ | K18

Eat Static (UK) + Texas Faggott, Koneveljet, Shiwa 2000, Valosirkus Spektri

La 27.1. | klo 20-24 | liput alk.17,50€ | K18

Hidria Spacefolk, VIRTA

Su 28.1. | klo 12-16 | Vapaa pääsy

Elämän kukat - lasten hohtodisco

Su 28.1. | klo 19.00 | liput: 20€

Mikko Joensuu - Flowers of Life Areenan päätöskonsertti



Flowers of Life Areena 31.12.2017–28.1.2018

Pieni Roobertinkatu 12, Helsinki