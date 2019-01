Flunssakauden verenluovutusesteet

Katso tiedotteesta viikon 6 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Verenluovuttajia tarvitaan tasaisesti ympäri vuoden, mutta flunssakauden aikana moni luovuttaja pohtii flunssan vaikutusta verenluovutukseen. Lievemmän flunssan jälkeen voi luovuttaa heti kun yleiskunto on hyvä. Rajumman hengitystieinfektion jälkeen varoaika oireiden ja mahdollisen antibioottikuurin loppumisen jälkeen on kaksi viikkoa.

Flunssa on yksi yleisimmistä syistä siihen, että verenluovuttaja ei pääse luovuttamaan verta. Vuonna 2017 se oli jo paikalle verenluovutukseen ilmoittautuneiden kuudenneksi yleisin syy luovutuksen eväämiseen.

Perussääntö on, että verenluovuttajan on oltava terve ja tuntea vointinsa hyväksi. Kuumeettoman ja muuten suhteellisen lievän flunssan (esimerkiksi kurkkukivun, nuhan tai yskän) jälkeen voi luovuttaa verta, kun oireita ei enää ole ja vointi on hyvä.

– Jos oma vointi flunssan jälkeen mietityttää, voit kysyä itseltäsi, että voisitko harrastaa jo liikuntaa. Jos et voi kuvitella lähteväsi esimerkiksi reippaalle kävelylenkille, uimaan tai kuntosalille, et ole vielä riittävän terve luovuttamaan verta, neuvoo Veripalvelun lääkäri Johanna Castrén.

Rajumman taudin, esimerkiksi influenssan, korva-, poski-, tai keuhkoputkentulehduksen jälkeen tulee odottaa vielä vähintään kaksi viikkoa paranemisen jälkeen. Mahdollisen antibioottikuurin päättymisestä pitää myös olla kulunut vähintään kaksi viikkoa ennen verenluovutusta.

Jos tauti on johtanut sairaalahoitoon tai suonensisäiseen antibioottihoitoon, se aiheuttaa kolmen kuukauden luovutusesteen.

Verenluovuttajien maksuttomasta infopuhelimesta p. 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17) voi kysyä lisätietoja verenluovutussoveltuvuuteen liittyen. Myös sovinkoluovuttajaksi.fi –nettitesti kannattaa tehdä ennen jokaista verenluovutuskertaa.

Flunssan jälkeen voit luovuttaa verta...

Jos olet sairastanut lievän hengitystieinfektion ilman kuumetta:

Kun olet toipunut ja olet oireeton, eli sinulla ei ole enää esimerkiksi ärsytysyskää tai kurkkukipua.

Jos olet sairastanut rajun hengitystieinfektion:

Raju hengitystieinfektio tarkoittaa, että sinulla on ollut kuumetta yli 38 astetta, sinulla on todettu influenssa tai lääkäri on määrännyt sairauslomaa, tai olet tarvinnut antibioottikuurin.

Taudin voi määritellä rajuksi myös silloin, kun olet tuntenut itsesi kuumeiseksi, vaikka kuumetta ei ole mitattu.

Kun olet toipunut (ja mahdollinen antibioottikuuri on loppunut), odota vielä kaksi viikkoa ennen kuin tulet luovuttamaan verta.

Jos olet joutunut sairaalahoitoon hengitystieinfektion vuoksi:

Jos influenssa tai muu vakavampi tulehdustauti on johtanut sairaalahoitoon tai suonensisäiseen antibioottihoitoon, odota kolme kuukautta ennen seuraavaa verenluovutusta.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 6 (4.-8.2.):

maanantai 4.2.

klo 12.30-17.30 PORI, seurakuntasali, Itäpuisto 14, 28100 Pori

klo 13.00-17.00 OULAINEN, Terveysalan Oulaisten yksikkö, Kuntotie 2, 86300 Oulainen

klo 13.00-18.00 KUUSANKOSKI, seurakuntakeskus, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, 42100 Jämsä

klo 15.00-18.30 NUMMI, Nummen seuratalo, Tiedonpolku 7, 09810 Nummi

tiistai 5.2.

klo 11.00-16.00 OTANIEMI, Dipoli, Palaver-sali, Otakaari 24, 02150 Espoo

klo 11.30-16.00 KAJAANI, Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2, 87100 Kajaani

klo 14.00-18.00 PADASJOKI, seurakuntakoti, Uimalantie 2, 17500 Padasjoki

klo 14.00-19.00 KARKKILA, seurakuntatalo, Huhdintie 11, 03600 Karkkila

keskiviikko 6.2.

klo 13.00-18.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 2, 24100 Salo

klo 13.00-17.00 SAARIJÄRVI, seurakuntakeskus, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi

klo 13.00-18.00 LOVIISA, liikuntahallin yläkerta, kulku pääovista, Brandensteininkatu 27, 07900 Loviisa

klo 14.00-18.00 LEMPÄÄLÄ, seurakuntatalo, Kirkkopolku 1, 37500 Lempäälä

klo 15.00-19.00 VEIKKOLA, seurakuntakoti, Kisapolku 2, 02880 Veikkola

torstai 7.2.

klo 12.00-17.00 JOENSUU, Seutukirjasto/ Muikkusali, Koskikatu 25, 80100 Joensuu

klo 13.00-17.30 KRISTIINANKAUPUNKI, suomenkielinen seurakunta, Parmaninkatu 4, 64100 Kristiinankaupunki

klo 14.00-18.30 TIKKURILA, Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 5, 01300 Vantaa

klo 14.00-18.00 NAANTALI, seurakuntakeskus, Piispantie 2, 21100 Naantali

perjantai 8.2.

klo 13.00-17.00 KIURUVESI, Kulttuuritalo/ Kiurusali, Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi

klo 13.00-18.00 NUMMELA, seurakuntakeskus, Kappelitie 5, 03100 Nummela

klo 13.30-18.00 KERAVA, kirjasto / Pentinkulma, Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

klo 13.30-18.30 KYRÖSKOSKI, Liikuntahalli Kosken Syke, Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

klo 14.00-17.30 ÄHTÄVÄ, seurantalo Esse gården, Nådjärvsvägen 4, 68820 Ähtävä

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.

Lisätietoa:

lääkäri Johana Castrén, Veripalvelu, p. 029 300 1573, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

tiedottaja Iira Hartikainen p. 029 300 1042, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu



Veripalvelutoimistot: Espoo Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Rautatienkatu 21 B, p. 029 300 1130 • Turku Yliopistonkatu 29 B, 3. krs. p. 029 300 1140