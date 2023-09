Flunssakausi lisää riskiä lääkehaitoille – tarkistathan lääkkeittesi yhteensopivuuden apteekista

Syksyn flunssakausi käynnistyy, kun säät viilenevät ja ihmiset ovat palanneet kesän jäljiltä kouluihin ja työpaikoille. Flunssakausi lisää myös riskejä lääkkeiden liikakäytölle ja lääkehaittojen lisääntymiselle.

– Flunssakaudella käytetään paljon oireita helpottavia itsehoitolääkkeitä. Monet ostavat tuttuja itsehoitolääkkeitä tottumuksesta. Tuttukin tuote saattaa joskus olla itselle haitallinen, jos käytössä on samanaikaisesti muita lääkkeitä, asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen Suomen Apteekkariliitosta toteaa.

Tänä vuonna uudistetussa itselääkityksen Käypä hoito –suosituksessa painotetaan, että kaikilla lääkkeillä voi olla haitta- ja yhteisvaikutuksia muiden yhtä aikaa käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Itselääkitystä käyttäessä tuleekin aina ottaa huomioon muut käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitotuotteet.

Esimerkiksi tulehduskipulääkkeet eivät sovi potilaille, joilla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, valtimotauti tai sen riskitekijöitä. Tulehduskipulääkkeet eivät sovellu myöskään heille, joilla on käytössä varfariini tai muu veren hyytymistä estävä lääkitys tai joilla on ruoansulatuskanavan vuoto. Erilaisia tulehduskipulääkkeitä ei tule myöskään käyttää yhtä aikaa.

– Omien lääkkeiden yhteensopivuus on aina hyvä varmistaa apteekin farmaseuttiselta henkilöstöltä, Kyllönen sanoo.

Nuhaa ja nenän tukkoisuutta voi lievittää nenän limakalvojen verisuonia supistavilla nenäsuihkeilla. Nenäsuihkeita käytettäessä on tärkeää huomioida, että suihke on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.

– Nenäsuihketta tulisi käyttää korkeintaan noin viikon verran. Apteekeissa törmätään ajoittain tapauksiin, joissa asiakas kertoo käyttäneensä suihketta pitkään ja jääneensä siihen jopa koukkuun. Liikaa käytettynä lääkkeestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, Kyllönen sanoo.

Jos nenäsumutteita käytetään pidempään kuin on suositeltu, seurauksena voi olla nenän värekarvatoiminnan lama, limakalvojen turvotus ja erityksen lisääntyminen.

Lääkkeiden tarpeeton käyttö lisää lääkitysongelmia ja niistä koituvia kustannuksia. Siksi omasta lääkehoidosta on hyvä keskustella apteekissa.

– Apteekissa pystytään arvioimaan, onko oire hoidettavissa itsehoitolääkkeellä vai olisiko esimerkiksi lääkkeetön hoito paras kyseiseen tapaukseen. Toisinaan taas asiakas ohjataan apteekista lääkäriin itsehoitolääkkeen myynnin sijaan, Kyllönen sanoo.

Kyllönen muistuttaa, että Käypä hoito –suosituksen mukaan ensisijainen hoito flunssan oireisiin on lepo.

Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin julkaiseman Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen tavoite on ohjata itsehoitoa ja itsehoitolääkkeiden käyttöä siten, että ne ovat osa vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja turvallista hoitoa. Lisäksi tavoitteena on ohjata välttämään itsehoitolääkkeiden tarpeetonta ja haitallista käyttöä. Itsehoitolääkityksen päivitetty Käypä hoito –suositus julkaistiin kesäkuussa 2023. Lue lisää: www.kaypahoito.fi

Lisätietoja:

Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori

henna.kyllonen@apteekkariliitto.fi

p. 010 6801 402