Flunssan kestoa lyhentävän sinkkiasetaatin suosio on kasvanut voimakkaasti

Yliopiston Apteekki on tutkitusti yksi Suomen parhaista asiakaspalveluyrityksistä. Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka koko tuotto käytetään suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Yrityksellä on 900 000 Uniikki-kanta-asiakasta. Asiakaspalvelukanavia ovat 17 apteekin lisäksi puhelinpalvelu (24 h), chat ja verkko ya.fi





YA-tuotesarja on Yliopiston Apteekin oma tuotesarja, johon kuuluu yli sata koko perheen jokapäiväistä hyvinvointituotetta, kuten vitamiineja, kosmetiikkaa ja hygieniatuotteita. Omalla tuotekehityksellä varmistetaan, että kaikki sarjan tuotteet ovat korkealaatuisia. Koostumuksissa vältetään turhia väri-, säilöntä- sekä lisäaineita ja valtaosa tuotteista valmistetaan Suomessa. Lisätietoja www.yliopistonapteekki.fi/tuotemerkit/ya-tuotesarja