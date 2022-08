Fluorikaasut kuriin uudella teknologialla – Schneider Electricille palkinto vuoden energiatehokkaimmasta ratkaisusta

Ekologisia ratkaisuja mereltä ja metsästä – ELKO Plus Ocean Plastic täydentää Villa Lillan CLT-rakentamista 20.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Schneider Electricin valikoimiin kuuluvat ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat ensimmäisiä kierrätysmuovista valmistettavia sähkökalusteita. Sarjan näkyvissä osissa on käytetty meriin hylättyjä kalaverkkoja. Villa Lillan neljä vapaa-ajan asuntoa ja saunarivitalo valmistetaan puisesta CLT-monikerroslevystä, jonka tiiviin rakenteen ansiosta muovin käyttöä rakentamisessa voidaan vähentää. Tiedote, 20.7.2022 – Naantalin Asuntomessujen Villa Lilla on neljän loma-asunnon kokonaisuus, jossa talojen rakenteet ja ulkoverhoilu on toteutettu CLT-levystä. Samasta materiaalista on toteutettu Villa Lillan saunarivitalo, joka on neljästä piensaunasta koostuva merenrantakohde. Ilmeeltään moderneihin ja tummasävyisiin vapaa-ajan asuntoihin ja saunarivitaloon on valittu ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet. ELKO Plus Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat ainutlaatuisia uusiotuotteita, joiden pintamateriaalit on valmistettu vanhoista kalastusverkoista tehdystä kierrätysmuovista. Ekologisuus on tä