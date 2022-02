Foamit Group nimitti Norjaan uuden toimitusjohtajan

“Tämä on tärkeä, strateginen nimitys konsernille. Børresenilla on 20 vuoden kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä, josta hän on yli 10 vuotta työskennellyt toimitusjohtajana. Børresenin valinta on kasvustrategiamme luonnollinen seuraava askel Foamit Groupin ostettua Glasoporin vuonna 2021. Børresenin myyntikokemus ja kaupallinen osaaminen auttavat meitä tavoitellessamme suurempia hankkeita Pohjoismaissa”, kertoo Kalle Härkönen, Foamit Group Oy:n toimitusjohtaja.



Børresenilla on vahva kokemus myynnistä ja brändien kehittämisestä rakennusteollisuudessa ja infrarakentamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Lecan Norjan myynti- ja markkinointijohtajana.



“Minua kiehtovat Glasoporin ja Foamit Groupin tarina ja missio edistää kestävää kehitystä kiertotalouden keinoin. Lasia voi kierrättää lähes ikuisesti, mikä tekee siitä erittäin ympäristöystävällisen materiaalin. Valmistamalla vaahtolasia kierrätetyn lasin puhdistusprosessissa syntyvästä pienimmästäkin lasimurskasta voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään myös rakennusalan hiilijalanjälkeä. Haluan olla osa Foamitin menestystarinaa ja kasvua sekä mukana edistämässä kansainvälistä kiertotalousliiketoimintaa”, Truls Børresen kertoo.



Glasoporin nykyinen toimitusjohtaja Per Annar Lilleng toimii Glasoporin ohella lasi- ja metallipakkausten kierrätysyhtiö Sirkel AS:n toimitusjohtajana. Lilleng jatkaa tehtävässään Glasoporin toimitusjohtajana 30. huhtikuuta saakka.

“Haluan kiittää Per Annar Lillengiä hänen tekemästään kehitystyöstä Glasoporissa sekä hyvin sujuneesta integraatiovaiheesta yrityskaupan jälkeen. Hänen sitoutumisensa ja asiantuntemuksensa ansiosta saimme ostaa vankalle pohjalle rakennetun ja hyvässä kunnossa olevan yrityksen, jota on kehitetty pitkäjänteisesti, Härkönen jatkaa.