Fokus Media nimitti Taina Riston nuorten naisten lehtiryhmän vetäjäksi

Taina Risto on nimetty Fokus Media Finlandin nuorten naisten lehtiryhmän päälliköksi ja Elle-lehden päätoimittajaksi. Hän toimii myös Fit-lehden päätoimittajana. Lehtiryhmän muodostavat Elle, Fit ja Cosmopolitan. Cosmopolitanin päätoimittaja on Stina Mäntyniemi.



"Nimityksellä Fokus Media Finland tiivistää strategiaansa tässä naisten kohderyhmässä, jolla on sekä yhteisiä kulutustottumuksia että mediankäyttötapoja. Elle, Cosmopolitan ja Fit muodostavat ainutlaatuisen kolmen mediabrändin kokonaisuuden, joka on jo herättänyt paljon kiinnostusta kaupallisissa kumppaneissamme", sanoo toimitusjohtaja Tapani Pitzen.



Fokus Media Finland osti viime vuoden lopussa Aller Median kuukausilehdet Ellen, Koti ja Keittiön sekä Oman Ajan sekä Sanomilta Cosmopolitan-lehden. Fit-lehti siirtyi kaupan myötä Allerilta Fokus Mediaan huhtikuussa 2017.



"Tavoitamme nuorten naisten lehtibrändeillä yli 250 000 printtilukijaa ja verkkosaiteilla yli 450 000 kävijää kuukaudessa. Ellen, Cosmon ja Fitin lukijoilla on omat intohimonsa ja yhteisönsä, mutta digitaalisissa kanavissa pystymme yhdistämään heitä ja luomaan myös uusia yhteisöjä ja palveluja. Tulossa on sekä painettuja että digitaalisia uusia tuotteita jo tämän vuoden aikana", lehtiryhmän päällikkö, päätoimittaja Taina Risto sanoo.