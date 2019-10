Folkhälsanin tutkimuskeskus avaa laajaa tutkimustaan Studia Generalia ‑luentosarjalla

Harvinaisten geneettisten sairauksien yleisin aiheuttaja on jonkin geenin mutaatio. Sairaus siis esiintyy riippumatta ympäristötekijöistä. Diabeteksen syyt sen sijaan löytyvät yleisesti sekä geeneistä että ympäristötekijöistä. Folkhälsanin tutkimuskeskus kertoo molempien alojen huippututkimuksestaan avoimella ruotsinkielisellä luennolla 31.10.

Folkhälsan aloittaa Studia Generalia ‑luentosarjan avoimilla luennoilla kahdesti vuodessa. Tapahtumassa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkijat kertovat helposti ymmärrettävällä tavalla ruotsiksi tutkimuksestaan ja sen hyödyistä sinulle ja minulle, niin sairaanhoidossa kuin terveydenhuollossakin.

- Studia Generalia ‑luentosarjallamme haluamme tarjota yleisölle mahdollisuuden tutustua varsin suljettuun tutkimusmaailmaan. Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa työskentelee noin 200 henkilöä ansiokkaan tutkimuksen parissa geneettisen tutkimuksen ja kansanterveystutkimuksen aloilla. Minusta tämä osa Folkhälsanin toiminnasta on kuitenkin varsin tuntematonta useimmille, kommentoi Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja Anna-Elina Lehesjoki, joka toimii myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan professorina.

Tutkimus on eräs Folkhälsanin neljästä painopistealueesta. Folkhälsanin tutkimuskeskuksella on kaksi tutkimusohjelmaa: geneettinen tutkimus ja kansanterveystutkimus. Molemmilla ohjelmilla on aktiivinen ja menestyksekäs kansainvälinen julkaisutoiminta, ja ne tekevät yhteistyötä laajalti suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Genetiikka: Diabetes ja harvinaiset sairaudet

31.10.2019 klo 18 alkavan Folkhälsanin ensimmäisen Studia Generalia ‑luennon teemana on genetiikka. Tapahtuma lähetetään myös suorana netissä. Kaksi Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tunnettua tutkijaa, Peter Hackman ja Tiinamaija Tuomi, esittävät ajankohtaista tutkimustaan alalta yleisölle helposti lähestyttävällä tavalla. Tiinamaija Tuomi kertoo kakkostyypin diabeteksesta, uusista luokituksista ja niiden suhteista genetiikkaan. Peter Hackman kertoo genetiikasta ja harvinaisista sairauksista sekä Folkhälsanin tutkimuksen yhteydestä diagnosointiin ja hoitoon. Puheenjohtajana toimii professori Juha Kere.

- Diabetes on osa useiden suomalaisten arkea, ja hiljattain löydetyt kakkostyypin alaryhmät parantavat erittäin todennäköisesti diabeteksen hoitoa. Sama koskee myös harvinaisia sairauksia: kokonaisuutena kyseessä on suuri ihmisjoukko, ja geenivirheiden tunnistaminen parantaa diagnosoinnin varmuutta ja hoidon tasoa. Molemmat luennot ovat erittäin kiinnostavia, eikä vieraan tarvitse pelätä niiden kuuntelua, vaikkei olisikaan genetiikan asiantuntija. Luennot pidetään ymmärrettävällä tasolla, lupaa Lehesjoki.

Ruotsinkielinen luentosarja

Lokakuun luento on ensimmäinen Studia Generalia ‑luentojen sarjassa, jonka Folkhälsanin tutkimuskeskus järjestää ruotsiksi kahdesti vuodessa. Seuraava tilaisuus koittaa keväällä 2020, jolloin teemana ovat energiatasapaino sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

Studia Generalia ‑luentoa voi seurata paikan päällä Helsingissä tai netin välityksellä 31.10. klo 18-20. Tapahtuma on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 24.10. osoitteessa www.folkhalsan.fi/generalia.