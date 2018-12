Food Market Herkku maailman kiinnostavimpien ruokakauppojen joukkoon

Jaa

Helsingin keskustan Food Market Herkun täydellinen muodonmuutos sai kansainvälistä huomiota, kun se nostettiin ainoana pohjoismaisena kauppana maailman 16 kiinnostavimman uuden ruokakaupan joukkoon. Tämä selvisi brittiläisen kaupan alan tutkimuslaitoksen IGD:n tuoreesta globaalista raportista Top 16 stores you must visit in 2019.

– Tavoitteenamme oli rakentaa eurooppalaista kärkitasoa oleva ruokakauppa. Nyt näyttää siltä, että olemme onnistuneet siinä – vain kaksi kuukautta uudistuksen jälkeen. Mukavaa huomata, että ahkera työ yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa kantaa hedelmää, iloitsee valikoimajohtaja Antti Oksa SOK:lta. Raportissa huomioitiin erityisesti Herkun raikas ulkoasu, laaja ja laadukas premium-tason valikoima sekä mahdollisuus nauttia Bistron ravintola-annoksista. – Herkun uudistus on saanut paljon kiitosta ja olemme tuoneet asiakkaillemme jotain, mitä Suomesta on aikaisemmin puuttunut. Kaupassamme vierailee paljon myös turisteja ja tämän huomionosoituksen jälkeen uskon, että heidän määränsä kasvaa entisestään, kertoo ketjujohtaja Mika Heikkinen HOK-Elannosta. Myös henkilökunta kokee Herkun täysin omakseen. – Tuntuu, että avauksen jälkeinen aika on ollut yhtä juhlahumua. Asiakkaat ovat iloisia ja kaikki Herkussa työskentelevät ovat aidosti ylpeitä uudesta myymälästä. Täällä on ilo työskennellä, kertoo Food Market Manager Milli Teivaala. Mobiilijonotus tuo helpotusta joulustressiin Herkun joulukauppa on parhaillaan täydessä vauhdissa. Yhteensä 85 metriä pitkät palvelutiskit ovat jouluherkuttelijoiden pelastus, sillä kaiken saa tarvittaessa valmiina pöytään. Palvelutiskeille on kehitetty perinteisten vuoronumeroiden rinnalle uudenlainen jonotustapa, joka on vakituisesti käytössä myös sesonkien ulkopuolella. – Oman vuoronumeron voi napata itselleen mobiilisti vaikka jo ennen kauppaan saapumista. Haluamme säästää asiakkaidemme aikaa erityisesti vuoden kiireisimpinä päivinä kaikin mahdollisin keinoin, Teivaala kertoo. Nappaa vuoronumerosi Helsingin keskustan Food Market Herkun tiskeille täältä: https://www.foodmarketherkku.fi/jonotustilanne/

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit