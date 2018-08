Food Tech on osa ruoan kestävää kehitystä

Saran kahdeksas albumi on valmis – kuuntele uusi single Ethän vielä kuole 31.8.2018 08:45 | Tiedote

Kotimaisen tummanpuhuvan ja tunnelmallisen rockin kärkikaartiin kuuluva Sara-yhtye on saanut uuden pitkäsoittonsa valmiiksi. SUMMA-nimeä kantava albumi ilmestyy perjantaina 28. syyskuuta, ja se on tilattavissa nyt ennakkoon Backstage Rock Shopista ja Levykauppa Äxästä. SUMMA:lta on tänään julkaistu toinen single nimeltään Ethän vielä kuole. Kappaleen on tuottanut ja miksannut koko levyn tavoin Arto Tuunela. ”Ethän vielä kuole -biisin demo oli jo jäämässä unholaan, kunnes se löydettiin koneelta uudestaan. Biisi nousikin sen jälkeen koko bändin suosikiksi! Joan alkuperäinen demolauluraita on tunnelmaltaan ja muutenkin niin täydellinen otto, että se haluttiin jättää sellaisenaan lopulliseen versioon. Myös Arton kädenjälki näkyy isosti biisissä – hän loihti jo valmiiksi hienoon ja herkkään kappaleeseen herkulliset mausteet peruselementtien päälle”, kosketinsoittaja-kitaristi Marko Kivelä kertoo. Albumilta on aiemmin julkaistu single Avaa se ovi, joka viitoitti tietä unenomaiselle, melankol