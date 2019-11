Food&Events Tapahtumaravintolat siirtyy asteittain täysin muovittomaan oluttuoppiin tapahtuma-areenoilla

Ketjujohtaja Kristian Helanteen mukaan tapahtuma-areenoiden ympäristövaikutuksia pyritään jatkuvasti minimoimaan yhdessä halliyhtiöiden ja tapahtumanjärjestäjien kanssa.

Restelin operoima Food&Events Tapahtumaravintolat tuo yhdessä Kruunukartongin kanssa ensimmäisenä Suomessa täysin biohajoavan oluttuopin tapahtuma-areenoille.

Kruunukartonki on erikoistunut kartongista valmistettaviin kertakäyttöastioihin. Ensimmäisenä Helsingin Jäähallilla pilotoitavat tuopit on valmistettu muovittomasta kartongista. Tuopit soveltuvat mietojen alkoholijuomien tarjoiluun, koska ne on päällystetty vesidispersiopäällysteellä muovin sijasta.

”Täysin uuden materiaalin myötä oluttuopit voidaan kierrättää paperinkeräyksessä tai kartonginkeräyksessä, toisin kuin normaalisti kertakäyttökupeissa käytettävän muovipäällysteisen kartongin”, sanoo muovittoman kuppikartongin kehitystyössä mukana ollut Matti Salonoja Kruunukartongilta.

”Vesidispersiopäällysteinen kartonki hajoaa 100-prosenttisesti”, toteaa mukin myynnistä vastannut Antti Orrenmaa.

Tapahtumanjärjestäjät ja kuluttajat hakevat jatkuvasti vastuullisempia ja helposti kierrätettäviä vaihtoehtoja erilaisille muovipakkauksille. Tapahtuma-areenoilla erilaisten kertakäyttöpakkausmateriaalien määrä on suurta ja niille etsitään jatkuvasti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

”Tapahtuma-areenoiden pikaruokaravintoloissa ei voida täysin välttää kertakäyttöpakkauksia, jotta ruoka-annokset voidaan tarjoilla turvallisesti”, sanoo Kristian Helanne.

”Kehitämme jatkuvasti toiminnastamme entistä vastuullisempaa. Täysin kierrätettävien biohajoavien oluttuoppien pilotointi on yksi konkreettinen vastuullisuusteko, joka vie meitä oikeaan suuntaan. Täysin muoviton kartonki tuo monia mahdollisuuksia pikaruokapakkauksiin” Helanne jatkaa.

Vastuullisuus näkyy myös tapahtumaravintoloiden muussa tekemisessä.

”Mukien kannet ja pillit jätetään pois silloin, kun niitä ei ehdottomasti tarvita, tai kun asiakas ei niitä pyydä. Raaka-aineet ja tuotteet hankitaan vastuullisilta toimijoilta, ja ravintoloissamme suositaan kotimaisia tuotteita sesonkien mukaan. Olemme myös lähteneet yhdessä ResQ:n kanssa taistelemaan ruokahävikkiä vastaan”, Helanne sanoo.

Food&Events Tapahtumaravintolat operoi Suomen suurimmilla tapahtuma-areenoilla Hartwall Arenalla, Helsingin Jäähallilla, Espoon Metro Areenalla ja Tampereen Jäähallilla.