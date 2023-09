Foodora käynnistää kuljetukset Pieksämäellä kahdeksan kumppanin kanssa

Suomen ja Pohjoismaiden suurin ruoka- ja päivittäistavarakaupan alan alustatalousyhtiö Foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on yksi maailman johtavimmista ruoan ja päivittäistavarakaupan toimitusalustoista. Foodora toimii kahdeksassa Euroopan maassa - Suomessa, Itävallassa, Tšekissä, Tanskassa, Unkarissa, Norjassa, Ruotsissa ja Slovakiassa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva Foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015. Foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. Foodoran tavoitteena on mahdollistaa asiakkailleen enemmän aikaa heille tärkeiden asioiden parissa.