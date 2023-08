Foodoran ja S-ryhmän ravintoloiden yhteistyö laajenee valtakunnalliseksi

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttui koronan aikana, kun ruoan kotiin kuljetuksista tuli osa päivittäistä arkea. Trendi ei pysähtynyt koronan jälkeen, vaan se kehittyy edelleen ja kuluttajat hakevat tai tilaavat ruokaa kotiin erityisesti viikonloppuisin. Taloustutkimuksen vuonna 2022 tekemän Suomi syö* -tutkimuksen mukaan 37 prosenttia vastaajista hakee tai tilaa kotiin ruokaa vähintään kuukausittain. Vuoteen 2021 verrattuna kasvua on 7 prosenttiyksikköä.

S-ryhmän ravintolabrändit ovat suomalaisille tuttuja ja ravintoloissa käydään ahkerasti sekä juhlana että arkena. Alkanut yhteistyö Foodoran kanssa mahdollistaa suosikkiravintoloiden ruokien tilaamisen kotiin nyt ympäri maan.

– Me olemme tietysti tyytyväisiä S-ryhmän päätöksestä vahvistaa yhteistyötään Foodoran kanssa. S-ryhmä on luotettava kumppani, jolla on useita suomalaisille tutuiksi tulleita ravintoloita. Monissa kaupungeissa näillä ravintoloilla on suhteellisen suuri vakiintunut asiakaskuntansa, joita voimme palvella entistä paremmin, sanoo Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen.

Foodora toimii tällä hetkellä yli sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen ja tilaus toimitetaan keskimäärin puolessa tunnissa kotiovelle.

Jatkossa S-ryhmän ravintolakotiinkuljetukset vain Foodorasta

Monelta eri paikkakunnalta löytyy Rosso, Amarillo, Pizza & Buffa, Bistro, Coffee House, Spaghetteria, Trattoria, VENN ja ABC. Näiden lisäksi mukana on paljon myös S-ryhmän uniikkeja ravintoloita eri puolilta Suomea. Yhteensä ravintoloista on nyt mukana noin viidennes.

– Mukana tässä yhteistyössä ovat lähes kaikki alueosuuskaupat. Tavoitteenamme on monipuolisen ravintolatarjontamme kautta tuoda vaihtoehtoja asiakkaiden arkeen ja myös helpottaa ravintolahenkilöstön päivittäistä työtä. Jatkossa suosikkiruoat on helppo tilata kotiin yhdestä kanavasta, sanoo johtaja Juha Lindholm SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Suomi syö 2022* -tutkimuksen mukaan 79 prosenttia kuluttajista hakee tai tilaa ruokaa kotiin arkisin. 1 prosentti vastanneista päivittäin, 10 prosenttia viikoittain, 26 prosenttia kuukausittain ja 42 prosenttia harvemmin.

* Suomi syö -tutkimukseen osallistui yli 7000 vastaajaa ikäryhmästä 17 - 79-vuotiaat. Tutkimus toteutettiin 2. - 13.5.2022.

Foodoran toimitusalueet löytyvät os. foodora.fi. SOK:n ravintolat löytyvät os. raflaamo.fi (Listaus Foodorassa olevista S-ryhmän ravintoloista tämän tiedotteen pdf-liitteestä.)