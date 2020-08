Forever Yours - Samu Haberin odotettu elämäkerta ilmestyy lokakuussa

Sunrise Avenuen karismaattisen keulahahmon Samu Haberin häkellyttävä tarina on vihdoin pistetty yksiin kansiin. Kirjailija Tuomas Nyholmin kirjoittama elämäkerta piirtää huikean kuvan supertähden matkasta tähtiin.

Lokakuun 14. päivä Otavan kustantamana ilmestyvä Samu Haber – Forever Yours on loistokkaalla tyylillä kirjoitettu, koukuttava, koskettava ja raju tosikertomus hurmaavasta ja rämäpäisestä muusikosta. Kirja on herättänyt jo etukäteen valtavasti kansainvälistä huomiota ja se on käännetty julkaistavaksi muun muassa englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Kirjan ennakkomyynti alkaa tänään 10.8.2020.

Samu Haber nosti Sunrise Avenuen maailmantähteyteen omilla ehdoillaan - eikä suostunut uskomaan edes siihen sadanteen levypomon hylkäykseen, vaan toteutti itseään säästelemättä suuren unelmansa. Menestyksen varjopuoli on ollut kuitenkin raskas. Loppuunpalamiset, välirikot, taiteelliset kriisit ja täpärät pelastumiset ovat seuranneet toisiaan.

”Toivottavasti tämä tarina inspiroi jotakuta junioria uskomaan itseensä ja toteuttamaan hullua unelmaansa vastatuulista huolimatta. Ehkä hän voisi tosin välttää muutaman karikon, joille itse ajauduin. Tosin myös virheet kuuluvat elämään ja niistä voi saada tärkeää oppia. Osalle voi jälkeenpäin jopa nauraa kirja kourassa kippurassa lattialla”, Haber avaa.

Toimittaja ja menestyskirjailija Tuomas Nyholmin mukaan tekoprosessi vaati verta, hikeä ja kyyneliä - ja lukemattomia haastattelutunteja.

”Ammatillisesti erittäin kova haaste. Ja vähintään yhtä motivoiva. Samu olisi voinut valita käytännössä kenet tahansa elämäkertansa kirjoittajaksi, joten kunnia oli suuri. Kuten tietysti vastuukin, koska tarina on niin ainutlaatuinen. On selvää, että tämä projekti jää yhdeksi elämäni huippukohdista - riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu”, Nyholm kuvailee.

