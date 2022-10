Förmän dömda till bötesstraff för arbetaskyddsbrott

Yksityisen terveydenhuollon lupahakemusten määrä on lisääntynyt – aluehallintovirasto pyytää täyttämään lupahakemukset huolellisesti 26.10.2022 12:30:00 EEST | Tiedote

Yksityisen terveydenhuollon lupien käsittelyaika on tällä hetkellä noin neljä kuukautta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Lupahakemusten määrän lisääntymisen taustalla on muun muassa koronapandemia: työsuhteisia on siirtynyt ja siirtymässä yksityisyrittäjiksi sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.