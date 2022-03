Forssan Kiimassuon jätekeskuksen laajennuksen YVA-menettely on alkanut

Vierumäellä puhdistetaan vanhan kyllästämön pilaamaa maaperää 4.2.2022 09:10:40 EET | Tiedote

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolan Vierumäellä sijaitsevan Versowood Oy:n vanhan puukyllästämön pilaaman maaperän puhdistamisesta. Kyllästämössä puutavaran painekyllästyksessä on käytetty arseenia, kromia ja kuparia sisältävää ainetta, jota on vuosien varrella päässyt maaperään. Vanha kyllästämörakennus puretaan alkuvuodesta ja samalla puhdistetaan alueen maaperä kyllästysaineesta. Puhdistamisesta vastaa Versowood Oy. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 270 tonnia noin 215 neliömetrin alueella.