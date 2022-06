Forssan Kutomon Alko muuttaa uuteen liiketilaan kauppakeskuksen sisällä

Kutomon Alko muuttaa kiinteistön sisällä. Vanha myymälä on auki 11. kesäkuuta klo 18 saakka ja uusi myymälä avataan keskiviikkona 15. kesäkuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelee mm. Forssan Prismakeskuksen Alko osoitteessa Tapulikuja 6.

”Muutamme uuteen liiketilaan Kutomossa. Sijaintimme on entistäkin keskeisempi, myymälämme sijaitsee jatkossa Citymarketin kassojen välittömässä läheisyydessä. Myymälän valikoima on monipuolinen, vaikka tila on hieman aiempaa pienempi. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden tuotetoiveita ja muokkaamme valikoimaamme jatkuvasti vastaamaan paikallisiin toiveisiin”, sanoo palvelujohtaja Juha Laanti.

”Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen raikkaaseen myymälään kysymään meiltä juomasuosituksia kevään ja kesän ruokapöytiin ja juhliin. Tutut myyjät palvelevat jatkossakin.”

Kesän trendit näkyvät myymälässä: vaaleanpunaista, kuohuvaa ja alkoholitonta

Forssan Kutomon myymälässä on noin 580 tuotetta, joista viinejä on noin 370, panimotuotteita noin 40, väkeviä noin 150 ja alkoholittomia 20.

”Näin kesää kohden myymälästämme löytyy hieno kattaus esimerkiksi trendikkäitä vaaleanpunaisia roseeviinejä, raikkaita kuohuviinejä sekä erilaisia matala-alkoholisia ja alkoholittomia vaihtoehtoja. Tämän kesän trendi ovat erilaiset kuohuvat spritz-drinkit ja niihin löytyy kattavasti aineksia myymälästämme”, palvelupäällikkö Merja Haarajoki kertoo.

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkokaupan kautta koko 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon. Palautetta valikoimasta voi antaa suoraan myymälän henkilökunnalle tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi.

Pakkausvirheellisten juomahävikki väheni Lounais-Suomen alueella alkuvuonna 46 %

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2021 juomahävikki oli 0,26 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

”Lounais-Suomen alueiden Alkoissa pakkausvirheellisten tuotteiden juomahävikki on pienentynyt vuoden 2021 alun aikana 46 prosentilla, mikä on erittäin hieno tulos”, Juha Laanti toteaa.

Alko on pitänyt vuodesta 2021 alkaen myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen.

”Myymälässämme saattaa nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Nämäkin tuotteet löytävät melko hyvin ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, Merja Haarajoki sanoo.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.