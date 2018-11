Founder Institute ja S-ryhmä tuovat uuden globaalin startup-ohjelman Helsinkiin

San Franciscossa päämajaansa pitävä startup-kiihdyttämö Founder Institute ja S-ryhmä perustavat uuden ruokateknologiaan keskittyvän globaalin startup-ohjelman Suomeen. Helsingissä käynnistyvä Food Founder Programme tulee auttamaan aloittelevia ruoan, ruokateknologian ja maatalousteknologian parissa toimivia yrittäjiä ja yrityksiä rakentamaan ideoista kansainvälisiä menestystarinoita. Ensimmäinen 13 viikon mittainen koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2019 alussa.

Uusi ohjelma perustuu Founder Instituten kansainväliseen startup-koulutusohjelmaan, jonka pohjalta on syntynyt yli 3300 startup-yritystä yli 180 kaupungissa ympäri maailmaa. Ohjelmasta tehdään nyt ensimmäistä kertaa ruokaketjuun kehittämiseen erikoistunut ohjelma, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana alan johtavia yrittäjiä ja tutkijoita Suomesta ja ulkomailta. Food Founder Programmen osallistujilla on tukenaan toistasataa startup-yrittäjää menestyneistä yrityksistä (kuten Kyrö Distillery ja Sulapac), sekä asiantuntijoita alan johtavista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Osallistujat voivat hyödyntää myös Founder Instituten globaaleja verkostoja ja sijoittajasuhteita.

“Maapallon tulevaisuudelle on tärkeää löytää uusia tapoja tuottaa ja kuluttaa ruokaa. Tämän ohjelman kautta haluamme tukea startup-yrityksiä saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa ratkaista maailman isoimpia ongelmia teknologian avulla,” Adeo Ressi, Founder Instituten perustaja ja toimitusjohtaja kiteyttää.

Käynnistyvä ohjelma on osa Founder Instituten “Global Centre of Excellence for Food Startups” -yksikköä, joka perustetaan Helsinkiin. Yksikön tavoitteena on auttaa käynnistämään ensi vuonna vähintään 20 uutta kansainvälistä ruokaan erikoistunutta startup-yritystä. Ohjelman pääyhteistyökumppanina toimii S-ryhmä. Muiden kumppaneiden joukkoon kuuluu muun muassa Valio.

“Suomella on pitkä historia uusien tuotteiden ja teknologioiden tuomisessa kansainvälisille markkinoille. Helsingin valitseminen globaaliksi osaamiskeskukseksi ruoan, ruokateknologian ja maatalousteknologian osalta on erittäin luontevaa. Näin voidaan mahdollistaa ruokaketjun ympärillä tapahtuvien innovaatioiden voimakkaampi vaikutus kansainvälisesti, ja tällä kaikella on merkitystä tulevaisuuden ravinnolle. Helsinki on ihanteellinen testialusta uusille ruokainnovaatioille, jotka Founder Instituten globaali verkosto pystyy auttamaan kaikkialle maailmaan”, Founder Institute Suomen johtaja Janne Saarikko sanoo.

“Innovaatioihin ja kansainväliseen kasvuun kannustavan ilmapiirin luominen on avainasemassa suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden tulevaisuuden turvaamisessa. Suomen suurimpana kotimaisen ruoan myyjänä haluamme olla mukana auttamassa suomalaisia ruoka-alan startuppeja kasvamaan globaaleiksi menestystarinoiksi. Ennakkoluuloton yhteistyö elintarviketeollisuuden, maatalouden ja vähittäiskaupan välillä hyödyttää kaikkia, myös suomalaisia kuluttajia”, S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu summaa.

Food Founder Programmeen hakeutuminen on nyt avoinna osoitteessa https://fi.co/join/fifood. Viimeinen hakupäivä ohjelmaan on 16.12. 2019.