FREDMAN GROUP UUDISTAA YHTIÖRAKENNETTAAN JA JOHTOAAN

IT-talo Nortal palkkaa satoja, henkilöstömäärä kasvaa tänä vuonna puolella 22.5.2018 14:12 | Tiedote

Liiketoiminnan- ja IT-alan konsultti sekä ohjelmistotoimittaja Nortal vahvistaa asemiaansa viidellä kotimarkkina-alueellaan Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Liettuassa ja Omanissa. Virossa vuonna 2000 perustettu yhtiö muutti nimensä Nortaliksi ostettuaan vuonna 2011 suomalaisen ohjelmistotoimittaja CCC Corporationin. Täysin työntekijöidensä omistaman Nortalin tavoitteena on palkata tänä vuonna 300 uutta työntekijää varmistamaan lisääntyneiden asiakasprojektien toimitukset. Myös Suomessa Nortalin toiminta on kääntynyt kannattavaksi ja yhtiön rekrytointitarve on liiketoiminnan ja asiakkuuksien kasvaessa huomattava.