Freixenet’n The Premiere Italian Wine Collection laajenee kahdella italialaisella still-viinillä

Hartwall tuo Alkon valikoimiin maailman suurimman kuohuviinitalo Freixenet’n uutuudet. The Premiere Italian Wine Collection täydentyy kahdella italialaisviinillä, jotka ovat kuin lupaus ikuisesta kesästä lumoavan Gardajärven rannoilta ja Veneton pittoreskeilta viinialueilta. Näyttäviin erikoispulloihin pullotetut korkealaatuiset vegaaniset still-viinit, Pinot Grigio ja Italian Rosé, ovat saatavilla Alkon tilausvalikoimasta syyskuusta 2020 alkaen.

Huippumenestyneiden kuohuviinien, Freixenet Proseccon ja Sparkling Italian Rosén, vanavedessä espanjalaisbrändi laajentaa 150-vuotisen viininvalmistusosaamisensa ja globaalisti tunnetun nimen korkealaatuisiin italialaisiin kuplattomiin viineihin. Sekä Pinot Grigio että Italian Rosé on pakattu säihkyvään pulloon, jonka tyyli on ennestään tuttu Freixenet Prosecco -pullosta. Molemmissa viineissä yhdistyvät espanjalaisen viinitalon sukupolvia kestänyt rakkaus laadukkaiden viinien valmistamiseen ja suosiotaan kasvattavien italialaisten rypäleiden raikkaat ja luonteikkaan hedelmäiset maut.

Freixenet Pinot Grigio 2019 on elegantti kuiva valkoviini kuvankauniilta Gardan alueelta Italiasta. Pinot grigio -rypäleessä on pirteää hapokkuutta, joka tasapainottaa viinin hedelmäisyyttä. Rypäle on kasvattanut tasaisesti suosiotaan, ja monet sauvignon blanc -rypäleestä valmistetuista viineistä pitävät ovat löytäneet pinot grigiosta hyvän ja hieman raikkaamman vaihtoehdon.

Freixenet Pinot Grigio on kuivan hapokas viini, jossa on hedelmän ja päärynän piirteitä sekä raikasta sitrusta. Vegaanisen viinin kumppanina maistuvat erityisesti vähärasvainen kala, salaatit, kasvisruoat, sushi ja äyriäiset. Lisäksi se on erinomainen seurustelujuoma.

Alkuperä: Italia, Garda DOC (vegaaninen)

Rypäle: 100 % Pinot Grigio

Alkoholi: 11,5 %

Sokeri: 4 g/l

Hinta: 12,48 euroa

Freixenet Italian Rosé 2019 on charmikas roseeviini, joka on valmistettu Veneton alueella perinteisesti kasvavista rypäleistä. Koillis-Italiassa sijaitsevan alueen rypäleiden aromit ja raikkaus on ovat säilyneet hitaan ja viilennetyn ensimmäisen käymisen ansiosta. Toinen käyminen suoritetaan paineistetussa ja lämpösäädellyssä terästankissa.

Freixenet Italian Rosé on kuiva ja hapokas, jonka maussa toistuu herkkä paletti punaisten kirsikoiden ja mansikoiden makua sekä häivähdys hienostunutta parfyymimäisyyttä. Italian Rosé on oivallinen seurustelujuoma. Sen makupareiksi sopivat salaatit ja kasvisruoka, äyriäiset, tapakset ja antipasti sekä välimerelliset mausteiset ruoat.