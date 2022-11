Frieda Klein tekee paluun Nicci Frenchin tiukassa trillerissä

18-vuotias Hannah Docherty on tuomittu perheensä murhaamisesta vankimielisairaalaan. 13 vuotta myöhemmin Frieda Kleinilta pyydetään lausuntoa Hannahin mielentilasta. Tapaaminen järkyttää Kleinia: tapaus ei olekaan niin selvä kuin kuviteltiin, ja Hannah saattaa olla uhri siinä missä perheensäkin. Lisäksi on olemassa joku, joka ei halua, että perhesurmaa tutkitaan uudelleen, ja tämä joku tekee mitä tahansa estääkseen sen.

Nicci Frenchin viikonpäiväsarja, josta on aiemmin suomeksi ilmestynyt viisi psykologista trilleriä, koostuu itsenäisistä teoksista. Yhdistävä tekijä on päähenkilö, terapeutti Frieda Klein. Sarjaa on kritiikeissä ylistetty ”muita päätään pidemmäksi tässä lajityypissä” ja ”loistavasti rakennetuiksi” sekä ”hienostuneiksi ja inhimillisiksi”. Nicci Frenchin kirjoja on myyty yhteensä yli kahdeksan miljoonaa nidettä.

Nicci Frenchiä suomeksi julkaiseva Blue Moon siirtyi kesällä 2022 Docendon lipun alle.

Nicci French: Lauantain sielumessu (alkuteos Saturday Requiem), Suomentanut Raimo Salokangas, sidottu, 351 sivua.

