FSP avasi uuden IoT-ratkaisuja hyödyntävän maalaamon Raisioon - maalaamo on Suomen nykyaikaisin

FSP Finnish Steel Painting Oy avasi uuden teollisen pintakäsittelylaitoksen Raisioon. Maalaamoinvestointi on Suomen mittaluokassa merkittävä. Uudenkarhea laitos erottuu perinteisistä maalaamoista siinä, että sen toiminnoissa hyödynnetään monipuolisesti IoT-ratkaisuja. Automaatiolla saadaan prosessit sujuviksi ja myös reaaliaikaista dataa, josta on hyötyä laadunvarmistuksessa ja kehitystyössä. Raision laitos on yhteisinvestointi Hiabin kanssa, ja sen tilauskanta on vankka.

Uusi pintakäsittelylaitos on FSP:n toinen maalaamo Raisiossa. Se kaksinkertaistaa Raision pintakäsittelykapasiteetin ja uudistaa maalaustyötä tietotekniikan avulla. Pintakäsittelyprosessien taustalla on logiikkaohjattu ja moderni, uusi tietojärjestelmä. – Olemme mukana FSP:n IoT-pilottihankkeessa. Automaatio ohjaa toimintaa ja varmistaa sen sujuvuuden. Lisäksi saamme automaation avulla maalauslinjalta reaaliaikaista dataa siitä, missä pintakäsiteltävät kappaleet menevät ja millaisissa olosuhteissa ne ovat, kertoo Juha Granholm. Granholm on FSP:n toimialajohtaja ja vastaa koko Suomen operatiivisesta tuotanto-organisaatiosta. – Tietääksemme IoT-ratkaisuja ei hyödynnetä näin laajasti missään muussa suomalaisessa pintakäsittelylaitoksessa, Granholm jatkaa. – Meille automaatiosta on runsaasti hyötyä. Se auttaa parantamaan toimintaa ja varmistamaan laadun sekä kehittämään ratkaisuja ja koko pintakäsittelyalaa edelleen. Myös asiakas saa tarkkaa ja arvokasta tietoa pintakäsittelyprosesseista. Yhteisinvestointi asiakkaan kanssa Raision uudella linjalla voidaan käsitellä melko kookkaita kappaleita: enimmäispituus on kuusi metriä, korkeus 2,5 metriä ja syvyys 11 metriä, kappaleen paino voi olla 1500 kilogrammaa. Uudessa laitoksessa on kaksi maalauskammiota. Kyseessä on FSP:n ja pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Cargoteciin kuuluvan Hiabin, yhteisinvestointi. FSP on vastannut Hiabin Multilift-brändin alla olevien tuotteiden pintakäsittelystä jo vuosien ajan. Yritykset ovat tehneet myös tiivistä kehitysyhteistyötä. – Teimme Hiabin kanssa yhteisen investointipäätöksen lisäkapasiteetin varmistamiseksi, Juha Granholm kertoo. – Tarkoitus on kuitenkin ollut alusta saakka, että uusi maalaamo palvelee myös muita yrityksiä. Uudessa pintakäsittelylaitoksessa tehtiin kesällä testiajoja. Täyteen tuotantovalmiuteen laitos avattiin syyskuussa. Alku on ollut lupaava. – Tilauskantamme on jo nyt vankka, mutta hyvä uutinen uusille asiakkaille on, että voimme ottaa uusiakin töitä vastaan, Granholm lupaa. – Myös maalaamo itsessään tuntuu kiinnostavan. Olemme tyytyväisiä, että voimme esitellä uudenlaista, modernia maalaamoa ja näin uudistaa sekä pintakäsittelyalaa että monen käsityksiä alasta ja sen prosesseista.

