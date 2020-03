Fujitsu auttaa Proventiaa taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan

Fujitsu nopeuttaa uusien lääkkeiden kehittämistä ja julkaisua 19.3.2020 13:45:00 EET | Tiedote

Fujitsu on yhdessä Polarisqb:n kanssa pilotoinut uudenlaista kehitysalustaa, jonka avulla lääkeyhtiöt voivat tuoda lääkkeitä markkinoille entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Alusta käyttää lääkkeiden kehitystyössä koneoppimista sekä kvanttimekaniikan ja molekyylimekaniikan yhdistävää simulaatiomenetelmää. Alusta etsii lääkekehitykseen sopivia molekyylejä. Näin voidaan kehittää lääkkeitä maailmaa pahimmin haittaavien tautien hoitoon. Ensimmäisenä tavoitteena on löytää hoito laajalle levinneeseen dengue-kuumeeseen. Kun muut kehitysvälineet käyvät läpi kymmeniä miljoonia molekyylejä, Fujitsun ja Polarisqb:n alusta voi käsitellä miljardeja molekyylejä – nopeammin kuin mikään muu markkinoilla oleva lääkekehitysalusta. Fujitsun Digital Annealer -teknologia on 10 000 kertaa nopeampi kuin mikään muu ratkaisu. Sen avulla sopivien molekyylien tunnistamiseen ja lääkekehityksen ensimmäisiin vaiheisiin pääsemiseen kuluva aika lyhenee 2–4 vuodesta vain kahdeksaan kuukauteen. Kun sopivia mole