Fujitsu auttaa selvittämään lohkoketjuratkaisun toteutettavuuden viikossa

Helsinki, 13.7.2018 – Fujitsu julkistaa uuden, hyvin nopean lohkoketjujen tuotteistamiskehyksen, jonka avulla voidaan kehittää toimiva ratkaisu (minimum viable product, MVP) viidessä päivässä. Kehyksen avulla organisaatiot voivat nopeuttaa uusien lohkoketjuhankkeiden kehitystä tai vähentää nykyisten hankkeiden riskejä.

Kehyksen ytimenä on viikon mittainen arviointijakso, jossa asiakas ja Fujitsu luovat yhdessä lohkoketjuteknologiaan tai muihin hajautettuihin tilikirjoihin perustuvia liiketoimintaideoita. Tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaprosesseja, joita voitaisiin kehittää edelleen uusiksi ratkaisuiksi, sekä varmistaa niiden toimivuus. Tällainen toteutettavuusselvitys (Proof of Business) ennen sitoutumista konseptin todennukseen (Proof of Concept) auttaa välttämään monia lohkoketjuhankkeiden tyypillisiä sudenkuoppia ja keskittymään arvon luomiseen.

Lohkoketjujen toteutettavuusselvityksillä osapuolet voivat luoda ja validoida Hyperledger Fabric -sovelluksen kokeilemalla sen toimintaa suuryritysten tarpeisiin mitoitetussa ympäristössä. Sovellus on kehitetty MVP-periaatteiden mukaan eli sovelluksen täytyy olla niin hyödyllinen, että ihmiset haluavat käyttää sitä, siinä on oltava riittävästi kehitysmahdollisuuksia, että varhaiset omaksujat pysyvät sen käyttäjinä, ja siinä on oltava palautemahdollisuus kehitystyön ohjaamiseen.

Arviointijaksoja vetävät Fujitsun lohkoketjuasiantuntijat, jotka tuovat prosessiin näkemyksiä, ideoita ja teknistä osaamista osana ihmiskeskeistä palvelumuotoilua (Human-Centric Experience Design, HXD). Fujitsu on kehittänyt HXD-menetelmän ja käyttänyt sitä Japanissa sadoissa asiakkaidensa transformaatiohankkeissa. Se on myös alusta Fujitsun digitaalisen transformaation keskusten globaalille verkostolle, johon kuuluu uutta kehystä valvova lohkoketjuihin erikoistunut innovaatiokeskus Brysselissä.

“Lohkoketjussa ja muissa hajautetuissa tilikirjoissa on potentiaalia muuttaa organisaatioita ja kokonaisia toimialoja. Asiakkaidemme suuri kiinnostus on inspiroinut meitä luomaan tämän paketin uusien hankkeiden kiihdyttämiseksi ja nykyisten hankkeiden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Uskomme, että tämä menetelmä vaikuttaa merkittävästi lohkoketjujen mahdollisuuksien hyödyntämiseen”, lohkoketjuinnovaatiokeskuksen johtaja Frederik De Breuck toteaa.

Fujitsu on maailman johtava hajautettujen tilikirjojen teknologiayhtiö lähes 50 lohkoketjupatentillaan. Yhtiö osallistuu aktiivisesti hajautettujen tilikirjojen kehitykseen erityisesti Hyperledger Fabric -sovelluksen avulla. Hyperledger Fabric on lohkoketjukehyksen toteutus ja yksi Hyperledger-hankkeista, joita hoitaa The Linux Foundation -yhteenliittymä. Linux Foundation kehittää edistyksellisiä ohjelmistoja suuryritysten liiketoimintasovelluksiin yli toimialojen. Fujitsu on Premier member -tason jäsen, konsortion johtokunnan jäsen ja Hyperledgerin teknisen ohjausryhmän jäsen. Muita samantasoisia jäseniä ovat esimerkiksi Intel ja Deutsche Börse.

Fujitsulla on jo käynnissä useita Hyperledger Fabric -sovellukselle pohjautuvia yhteistyöhankkeita uusien konseptien todentamiseksi . Yhteisenä tavoitteena on varmistaa käyttötapausten arvo liiketoiminnalle ja parantaa kykyä edetä nopeasti PoC-vaiheesta eteenpäin. Fujitsun lohkoketjuvisio menee tätä pidemmälle ja keskittyy Hyperledger Fabric -sovelluksen hyödyntämiseen suuryritysten tarpeisiin mitoitetun lohkoketjukehyksen luomisessa. Päästäkseen tavoitteeseensa Fujitsu tarjoaa nyt käyttövalmista Blockchain Platform -palvelua, (Blockchain as a Service, BaaS). Tämä vähentää suurten yritysten tarvetta rakentaa omaa kattavaa lohkoketjuosaamista.

Hinnoittelu ja saatavuus

Fujitsun viiden päivän mittainen nopea tuotteistusohjelma on tarjolla heti EMEIA-alueella. Sen hinnat alkavat 9 900 eurosta.

