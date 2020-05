Fujitsu auttaa taistelussa koronavirusta vastaan antamalla immateriaalioikeuksiaan käyttöön ilmaiseksi

Fujitsun ratkaisulla toteutettiin koko Suomea palveleva Itämeri.fi-sivusto 19.5.2020 08:15:00 EEST | Tiedote

Fujitsun NetCommunity-verkkosivuratkaisulla on toteutettu koko Suomea palveleva ja Itämeren tilasta kertova Itämeri.fi-sivusto. Hanketta johti Suomen Ympäristökeskus SYKE, ja siihen osallistui myös useita meritietoa tuottavia organisaatioita. Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Sivusto kokoaa yhteen useiden suomalaisten laitosten tuottaman tiedon, joka palvelee kaikkia merestä kiinnostuneita veneilijöihin, luokanopettajiin ja tutkijoihin. Fujitsu on ympäristöhallinnon pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja järjestelmä toimii Fujitsun konesaleissa. Samalla järjestelmällä on toteutettu jo aikaisemmin kolmisenkymmentä muutakin verkkosivustoa ympäristöhallinnolle. Itämeri.fi-portaalia jatkokehitetään yhteistyössä SYKEn kanssa. ”Huhtikuussa avattu Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Monet organisaatiot ja virastot ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatav