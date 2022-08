Fujitsu ja InterSystems ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen

Nimityksiä Fujitsu Finlandin johtoryhmässä: Topi Nyyssönen uudeksi talousjohtajaksi ja Ilona Ylinampa myynnin johtajaksi 16.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tietotekniikan palveluyhtiö Fujitsu Finland Oy on nimittänyt talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Topi Nyyssösen 1.7. alkaen. Myynnin johtajaksi, varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Ilona Ylinampa 1.8. alkaen. Topi Nyyssönen on työskennellyt Fujitsussa 27 vuotta eri organisaatioissa niin Keski-Euroopassa kuin Pohjoismaissakin. Hän on muun muassa johtanut Saksassa Fujitsun tuoteliiketoiminnan prosesseja sekä toiminut Nordic-alueen tietohallintojohtajana. Viimeksi hän on työskennellyt Fujitsun maajohtoryhmän jäsenenä Suomessa Head of Operations -roolissa. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Ilona Ylinampa palaa Fujitsuun Accenturesta, jossa hän toimi johtajana Financial Services and Health & Public Services -liiketoiminnassa. Tätä ennen hän johti Fujitsun Information Management -yksikköä. Ylinampa valittiin Vuoden Myynnin Johtajaksi 2019 ja Tivin 100 it-vaikuttajaa -listalle 2021. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri j