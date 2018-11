Fujitsu käynnistää Fujitsu Intelligence Technologyn – uusi yhtiö johtaa Fujitsun tekoälyliiketoimintaa globaalisti

Uusi “tekoälypäämaja” toimittaa tekoälyratkaisuja ja -palveluja maailmanluokan nopeudella

http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2018/1106-01.html

Fujitsu on perustanut uuden yhtiön muotoilemaan ja toteuttamaan yhtiön tekoälyliiketoiminnan strategiaa. Kanadan Vancouverista toimiva Fujitsu Intelligence Technology aloitti virallisesti 1.11.2018.

Fujitsu Intelligence Technology ryhtyy kasvattamaan Fujitsun globaalia tekoälyliiketoimintaa kokoamalla yhteen innovatiivisia tekoälytekniikoita ja -ratkaisuja, joita yhtiö on kehittänyt Japanissa ja eri alueilla ympäri maailmaa. Tekniikat ja ratkaisut tuodaan takaisin näille alueille globaaleina tuotteina ja palveluina.

Fujitsu perusti uuden yhtiön Vancouveriin, jossa ja jonka ympäristössä on lukuisia tutkimuslaitoksia. Yksi näistä on Toronton yliopisto, joka on mukana johtavassa tekoälyn ja kvanttitietojenkäsittelyn tutkimuksessa. Alueella on myös it-alan innovatiivisten liiketoimintaideoiden keskittymä. Tämä on synnyttänyt monipuolisen bisnesekosysteemin, jossa huippuluokan startup-teknologiayhtiöiden määrä kasvaa nopeasti. Näihin kuuluu muun muassa kvanttitietojenkäsittelyn ohjelmistokehittäjä 1QB Information Technologies Inc.

Fujitsu Intelligence Technology hyötyy Brittiläisen Kolumbian hallinnon sekä Kanadan valtion vahvasta tuesta ja yhteistyöstä. Kanada haluaa kehittyä tekoälyalueen globaaliksi johtajaksi. Uuden Vancouverin-tekoälypäämajansa avulla Fujitsu aikoo nousta keskeiseksi tekijäksi Pohjois-Amerikassa ja globaaleissa tekoälyekosysteemeissä. Samaan aikaan yhtiö aikoo luoda vahvoja yhteyksiä yhteisöön ja palkata paikallisia tekoälyosaajia, jotka tuntevat uusimmat kärkiteknologiat.

Perustamalla tämän tärkeän toiminnon Japanin ulkopuolelle Fujitsu vastaa kansainvälisiin standardeihin ja vaatimuksiin, kerää tarkkaa tietoa asiakkaiden globaaleista tarpeista ja vauhdittaa uusien ratkaisujen kehittämistä. Koska uusi päämaja edistää Fujitsun tekoälyliiketoimintaa, Fujitsu Intelligence Technology -yhtiöllä on ratkaiseva rooli innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen kiihdyttäjänä koko Fujitsu-konsernissa.

