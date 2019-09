Fujitsu kehittää avoimen lähdekoodin moderneja kuluttajapalveluja

Fujitsu Finland Oy on käynnistänyt Sitran rahoittaman IHAN-pilottihankkeen. Siinä mietitään, miten kansalaiset voivat jatkossa hyödyntää kansallisia terveystietoja entistä paremmin myös oman terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi.

Pilottihankkeessa Fujitsu on rakentanut matkapuhelimessa toimivan sovelluksen, joka auttaa matkalaisia asioimaan paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kaikkialla maailmassa tilanteissa, joissa oikean ja ajantasaisen terveystiedon hyödyntäminen on tärkeää. Yksilölliset terveystiedot ovat aina saatavilla riippumatta kansalaisen sijaintimaasta tai kielitaidosta.

Sovellus ei ole riippuvainen pääsystä mobiili- tai dataverkkoihin, vaan tiedot on tallennettu turvallisesti itse puhelimeen. Sovellus myös kääntää matkalaisen sairaushistorian automaattisesti paikalliselle kielelle, jolloin omia tietoja on tarvittaessa helppo näyttää matkapuhelimesta. Sovellus kattaa esimerkiksi henkilön riskitiedot, allergiat, reseptilääkemääräykset sekä tiedot viime aikaisista lääkärinkäynneistä. Näin siis myös ulkomailla terveydenhoidon henkilökunnalla on käytettävissään sama potilastieto kuin kotimaassa. Tällä hetkellä sovellus kääntää suomesta englantiin ja japaniin.

Kansalaisten kokemien hyötyjen lisäksi Fujitsu tarjoaa innovaatiosuuntautuneille yrityksille ja organisaatioille ohjelmistoalustan, joka mahdollistaa monenlaisten terveystietoratkaisujen rakentamiseen myös globaaleille markkinoille. Terveysalan toimijoille sovellus tarjoaa ajantasaisen potilastiedon kustannustehokkaasti.

Kansallinen terveysarkisto kuten Suomessa Kelan Kanta on vain yksi mahdollinen datalähde. Olennaista on, että voidaan hyödyntää erilaisia tietokantoja sekä avointa lähdekoodia muissakin tämän tyyppisissä hankkeissa. Suomessa nykyinen asiakastietolaki on tähän asti jarruttanut laajoja väestönosia koskevan tiedon käyttöä etenkin omadata-konseptin näkökulmasta (MyData). Asiakastietolain muutosesitys on kuitenkin tulossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2020.

Fujitsu Finland Oy esittelee yhdessä Sitran kanssa sovellusta Business Finlandin Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019 -tapahtumassa 20.9.2019. Siellä esitellään Euroopan komission Horisontti 2020 -tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus sekä tulevat haut. Vuonna 2020 rahoitusta jaetaan avustuksena tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 13 miljardia euroa. Tärkeä osa tapahtumaa on Business Finlandin järjestämä Finnish Village, joka kokoaa yhteen parhaat suomalaiset digitaaliset innovaatiot sekä huippuosaamisen.

