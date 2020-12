Fujitsu parantaa datan saatavuutta pk-yrityksissä Veeamin ratkaisuilla

Fujitsu STYLISTIC Q5010 – äänetön ja vahva tabletti kovaan käyttöön 13.11.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Fujitsun uutuustabletti STYLISTIC Q5010 harppaa uudelle suorituskykytasolle. Fujitsun malliston kestävimmässä laitteessa on uusi runko ja tuorein Intel Pentium Silver -suoritin, joten laite toimii sujuvasti vaativassakin työkuormassa. STYLISTIC Q5010 kestää IP54-luokiteltuna pölyä ja vesiroiskeita, joten se sopii vaativiin olosuhteisiin ulko- ja sisätiloissa. Se täyttää MIL-STD-810G-sotilasstandardin lujuusvaatimukset. Kulmat on vahvistettu ja näytön lasi on karkaistua, joten laite kestää kolhuja ja iskuja. Koska laitteessa ei ole tuuletinta, sitä voidaan käyttää myös erittäin pölyisissä ympäristöissä. Äärimmäisen vaikeita olosuhteita varten Fujitsulta saa lisäsuojan, jossa on käsihihna. Laitteessa on 10,1 tuuman heijastamaton näyttö, kynäpidike sekä suuryritystason turvaominaisuudet. Tehokkaasta akusta huolimatta laite painaa vain 605 grammaa. Näin se sopii liikkuville käyttäjille esimerkiksi turva-alalla, logistiikassa, valmistuksessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja vähittäiska