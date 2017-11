Fujitsu perusti osaamiskeskuksen dokumenttien ja sisällön hallintaan

Keskuksessa työskentelee noin sata asiantuntijaa Suomessa ja muutamia kymmeniä muissa Pohjoismaissa.

Helsinki, marraskuuta 21, 2017 Fujitsu Nordic on perustanut dokumenttien ja sisällön hallintaan (Case and Content Management) erikoistuneen osaamiskeskuksen Pohjoismaihin. Uusi osaamiskeskus (Center of Excellence) kokoaa yhteen Fujitsun CaseM-tuotteeseen ja muihin sähköisen asioinnin tuotteisiin liittyvän osaamisen. Keskuksessa työskentelee noin sata asiantuntijaa Suomessa ja muutamia kymmeniä muissa Pohjoismaissa. Suomen lisäksi myös Tanskan Fujitsulla on merkittävää dokumenttien hallintaan liittyvää osaamista.



Case Management -osaamiskeskus tukee ja edistää Fujitsun hankkeita kaikissa EMEIA-alueen maissa. Dokumenttien ja sisällön hallinnan osaaminen on keskeisessä roolissa, kun yritykset ja organisaatiot uudistavat toimintamallejaan osana digitaalista transformaatiota. Yksi merkittävä tavoite on tuottavuuden parantaminen. Nyt myös tutkitaan tekoälyn ja robotiikan yhdistämistä CaseM-teknologiaan.



Fujitsun CaseM-ratkaisun alle on paketoitu kaikki nykyiset dokumentinhallintaan liittyvät ratkaisut ja tarjoomat, kuten eService, Case Management, Document Management ja eMeetings sekä CaseM:ään liittyvä julkaisuratkaisu NetCommunity.



”Meillä on jo vahvaa näyttöä ratkaisukokonaisuuden konkreettisista hyödyistä ja merkittävistä säästöistä asiakkaillemme. Ratkaisumme on toiminnallisesti hyvin laaja, mutta modulaarisen rakenteen ansiosta asiakas voi valita tarvitsemansa palvelut ja integroida ne helposti muihin palveluihin. Olemme panostaneet erityisesti siihen, että ratkaisumme on käyttäjälle mahdollisimman helppo”, toteaa CaseM-ratkaisun tuotepäällikkö Jörgen Rejström.



”Asioiden ja dokumenttien hallintaan liittyvät Case and Content Management -markkinat ovat Suomessa hyvin kehittyneet. Erityisesti maamme julkishallinto on menestynyt hyvin kansainvälisissä vertailuissa, joissa on selvitetty asiakirjanhallinnan digitalisoitumisen etenemistä. Suomen-Fujitsu on ollut vahvasti mukana tämäntyyppisten ratkaisujen kehittämisessä ja työmme on nyt noteerattu myöntämällä meille osaamiskeskusksen asema. Uuden osaamiskeskuksen myötä meillä on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää tärkeää työtämme ja tarjota vieläkin laajemmin osaamistamme kautta Euroopan”, Fujitsun informaationhallinnan liiketoimintaa Pohjoismaissa johtava Mauri Mikkonen kertoo.



Fujitsu on toteuttanut Suomessa ja muualla Euroopassa useita merkittäviä asian- ja dokumentinhallinnan hankkeita.



Muun muassa Mikkelin kaupunki on CaseM-järjestelmän käyttöönoton myötä saavuttanut tuntuvat vuotuiset säästöt, kun se on rohkeasti digitalisoinut palveluitaan ja hakemusprosessejaan. Keskeistä on ollut asettaa ihminen ja kansalainen palvelujen keskiöön sekä huolehtia palvelujen helppokäyttöisyydestä kaikille osapuolille.



Vastaava ratkaisu on käytössä Sisäministeriön hallinnonalan virastoissa hallinnollisessa asiankäsittelyssä. Tietoaineistojen sähköisen elinkaarihallinnan lisäksi hallinnonalan yhteinen sovellusratkaisu edistää myös yhteisten sähköisen tiedonhallinnan toimintamallien kehittämistä.



Myös muun muassa Kajaani, Rovaniemi ja Pori ovat suomalaisia CaseM-asiakkaita.



