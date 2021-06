Fujitsu selvitti: Globaali kilpailu vauhdittaa teollisuustuotannon automatisaatiota

Fujitsu Hannoverin messuilla: Kilpailukyky vaatii toimitus- ja tuotantoketjujen digitaalista integrointia 12.4.2021 09:33:16 EEST | Tiedote

Valmistavan teollisuuden on integroitava toimitusketjunsa digitaalisesti suunnitteluprosesseihin ja tuotantoketjuihin pysyäkseen kilpailukykyisenä. Fujitsu korostaa Hannover Messe 2021 -tapahtumassa, että digi-integroinnin mahdollistama entistä nopeampi tuotekehitys, parempi asiakaspalvelu ja pienentyneet kulut tuovat valmistajille selvää kilpailuetua. Fujitsu käsittelee toimitusketjujen digitaalista integrointia striimauksessaan “Smart Manufacturing: Think beyond the factory” tiistaina 13.4. klo 12.30 Suomen-aikaa: "Digitalisaatio vie meitä kohti älykästä valmistusta ja neljättä teollista vallankumousta (Industry 4.0). Kerromme käytännönläheisesti, mitä valmistajat voivat tehdä saadakseen etumatkaa kilpailijoihinsa. Toimitusketjuissa sekä suunnittelu- ja valmistusketjuissa digitalisaatio on jo edennyt, mutta nyt ketjuja on yhtenäistettävä ja niiden synergioita on hyödynnettävä aiempaa perusteellisemmin", sanoo johtaja Jörn Nitschmann Fujitsusta. Fujitsu nostaa virtuaalimessuilla esiin