Fujitsu STYLISTIC Q5010 – äänetön ja vahva tabletti kovaan käyttöön

Fujitsun uSCALE tuo joustoa tietojärjestelmien hankintoihin 22.10.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Fujitsu tuo markkinoille uSCALE-palvelun, joka kattaa monenlaiset joustavat rahoitusratkaisut. Nämä auttavat palveluntarjoajaa tasapainottamaan riskinsä ja kustannuksensa, sillä erilaisiin riskiprofiileihin on tarjolla erilaiset hankintamallit. Näin asiakasyritykset voivat entistä helpommin vastata korona-aikana muuttuneisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Fujitsun uSCALEn avulla palveluntarjoajien asiakkaat saavat käyttöönsä heti uusimman tietoteknisen infrastruktuurin ilman etukäteismaksua. He voivat myös käyttää kapasiteettia joustavasti tarpeen mukaan. Näin yritykset voivat maksaa tietotekniikastaan vain sen verran kuin sitä käyttävät. Pandemia on lisännyt painetta muuttaa tai vähintään päivittää liiketoimintoja ja palveluja, mutta monen yrityksen rahoitusasema on heikko. uSCALE helpottaa tilannetta ja auttaa yrityksiä vastaamaan nopeasti kriisin käänteisiin: skaalautuvat it-resurssit eivät vaadi investointeja, niiden kustannukset ovat läpinäkyviä ja ne on sovitettu liiketoiminnan tarpe