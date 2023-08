Fujitsu toimittaa Cargotecille käyttäjäkokemusta ja tuottavuutta parantavat työympäristö- ja infrastruktuuripalvelut globaalisti

Fujitsun ESPRIMO-työasema vie kiertotaloutta eteenpäin 4.5.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Fujitsu on vienyt laajennettavia ja joustavia ESPRIMO-työasemiaan eteenpäin. Niiden suorituskykyä on lisätty, kokonaiskustannuksia alennettu ja vastuullisuus- ja kierrätettävyysominaisuuksia nostettu aivan uudelle tasolle: ESPRIMO-työasemien sähkönkulutusta ja raaka-aineiden käyttöä on pienennetty merkittävästi. Lisäksi niiden elinkaarta on pidennetty. Mallistoon on tuotu uusi ESPRIMO G -sarjan mini-pc, pienikokoinen D-sarjan malli sekä P-sarjan mikrotorni. Uutuuksissa on nyt nopeaa DDR5-muistitekniikkaa sekä Intelin 12. ja 13. sukupolven suorittimet. Niissä on saatavilla jopa neljä näyttöporttia sekä tuki kymmenelle USB-liitännälle. Vaativaa käyttöä varten ovat ESPRIMO D9013- ja G9013 CELSIUS Edition -mallit. Miltei kaikki laitteet ovat saatavissa Secured-Core PC -malleina, joihin sisältyy käyttöjärjestelmää edistyneitä hyökkäyksiltä suojaavia laite- ja ohjelmistoratkaisuja. Kiertotalouden kehittämisestä on tulossa yksi lupaavimmista tavoista päästä hiilineutraaliuteen – vähentämällä