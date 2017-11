Fujitsu toteuttaa Hollannin turvallisuus- ja oikeusministeriölle it-käyttäjäpalvelut

Metsähallitus ja Fujitsu sopivat it-kumppanuudesta 15.11.2017 08:20 | Tiedote

Helsinki, 15.11.2017 – Metsähallitus ja Fujitsu Finland Oy ovat sopineet digitaalisista loppukäyttäjäpalveluista, jotka sisältävät Metsähallituksen työasema- ja käyttäjäpalvelut sekä konesalipalvelut. Sopimuksen mukaan Fujitsu hallinnoi Metsähallituksen ict-kokonaisuutta ja vastaa sen kehittämisestä sekä ongelmanselvityksestä ja palvelupyyntöjen ohjauksesta. Sopimus jatkaa yhteistyötä, joka alkoi vuonna 2014. Sopimuksen arvo on noin neljä miljoonaa euroa. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähallitus työllistää noin 1 500 henkilöä. Pääkonttorissa Vantaan Tikkurilassa toimii noin 150 henkilöä ja loput muualla Suomessa. ”Jatkoimme sopimustamme Fujitsun kanssa, koska haluamme nauttia niistä hedelmistä, joita kumppanuuden kehittäminen on tuottanut. Haluamme myös jatkaa tätä kehittämistä yhdessä. Olemme tyytyväisiä Fujitsun p