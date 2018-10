Fujitsulle 60 miljoonan euron sopimus luotonhallinnan palveluyritys Lowellilta

Fujitsun kysely: IoT-projektit maksavat itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa 12.10.2018 14:24 | Tiedote

Fujitsun uuden kyselytutkimuksen mukaan esineiden internet -teknologia eli IoT on siirtymässä valtavirtaan. Liiketoiminta- ja it-johtajat odottavat konkreettisia tuloksia kolmessa vuodessa tai nopeamminkin. Tämä on merkki siitä, että IoT-projektien vetäminen kokeilumielessä on nyt ohi. Fujitsu teetti tutkimuksen IDG Connectilla ymmärtääkseen, missä kypsyysvaiheessa IoT-teknologia on yrityksissä ja mitä siltä odotetaan. Tulosten mukaan IoT on jo saavuttanut sellaisen kypsyysasteen, että sitä ei enää voida pitää kehitteillä olevana teknologiana. Yritykset käyvät myös yhä kärsimättömimmiksi odottaessaan IoT:n vaikutusten näkymistä tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Melkein kolme neljästä vastaajasta (73 %) kertoi IoT-hankkeiden toteutuksen edenneen selvästi testausta ja markkinoiden valistamista pidemmälle. Puolet hankkeista on jo tuottanut tuloksia. Tulosten mukaan miltei kolmannes (31 %) vastaajista odotti IoT-investointiensa maksavan itsensä takaisin 1–2 vuodessa ja 56 % odottaa niide