Fujitsulle tunnustusta työelämän muutoksen mahdollistajana

Fujitsun uudet LIFEBOOK-kannettavat on tehty 'uuteen normaaliin' 2.2.2021 11:46:00 EET | Tiedote

Fujitsun uusi LIFEBOOK U9311 -kannettava on suunniteltu pandemian aikana etätyön ehdoilla, sillä se on omiaan videokokouksiin. Uutuuskannettava on entistäkin tehokkaampi ja kestävämpi. Se painaa vain 885 grammaa ja on satoja grammoja kevyempi kuin johtavat tabletti–näppäimistöyhdistelmät. Kannettavan HD-kamera takaa erittäin terävän kuvanlaadun videoyhteyksissä, mutta kameran saa myös täysin suljettua uudella mekaanisella sulkimella. Yhteyden äänen laatu on myös nostettu aivan uudelle tasolle koko LIFEBOOK-perheessä Diracin patentoidun impulssi- ja taajuusvasteiden korjauksen ansiosta sekä erityisesti pienille kaiuttimille tarkoitettujen äänen voimakkuutta tehostavien tekniikoiden ansiosta. Intelin Irix Xe -näytönohjain varmistaa sujuvan ja immersiivisen kokemuksen grafiikkapainotteisissa sovelluksissa. Näytön suorituskyky on jopa samaa luokkaa kuin sellaisten kannettavien, jotka käyttävät kalliimpia erillisiä käytönohjaimia. LIFEBOOK U9311 on tyypiltään perinteinen kannettava, LIFEBOO