Fujitsulta kaksi uutta tehotyöasemaa ammattilaisille

Fujitsu julkistaa kaksi uutta, suorituskykyistä CELSIUS-tehotyöasemaa. Upouudessa CELSIUS M770:ssä sekä päivitetyssä CELSIUS R970:ssä käytetään raskaaseen ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja NVIDIAn Quadro-näytönohjaimia. CELSIUS M770 -laitteen uusien ominaisuuksien ja muotoilun taustalla ovat sen uudelleen suunnitellut emolevyt. M770-laitteessa käytetään Intelin uusia Xeon-W-suorittimia.

”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme, jotka käyttävät tehotyöasemiamme joka päivä. Saamamme palautteen pohjalta olemme tehneet mahdollisimman helppoa M770-mallin käytöstä, ylläpidosta ja laajentamisesta. Tehotyöasema auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden tuotteita ja tuottamaan korkealaatuista sisältöä esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen”, tuotepäällikkö Pertti Vitikainen Fujitsusta kertoo.

CELSIUS M770 -tehotyöaseman käytettävyyttä on parannettu monin tavoin. Esimerkiksi kiintolevyt ovat erillisessä kiintolevykehikossa, josta ne on helppo vaihtaa. Kiintolevykehikossa on neljä erillistä kelkkaa, joihin voidaan asentaa 2,5 tai 3,5 tuuman kiintolevyjä tai puolijohdemuisteja.

Laitteen vaihdettaviin osiin pääse käsiksi huoltoluukuista. Näin kiintolevyn, virtalähteen, PCIe-kortit ja muistit voi vaihtaa helposti ilman työkaluja. Vaikka laite on suunniteltu ensisijaisesti pöytäkoneeksi, sen voi sijoittaa myös laitekehikkoon datakeskuksessa erikseen myytävällä asennussarjalla.

Laitteen etupaneelin ja sivuovet voi lukita. Laitteessa on asiattoman tunkeutumisen havaitseva kytkin, joka hälyttää yrityksistä tunkeutua koneeseen DeskView Desktop Management Software -sovelluksen kautta.

Laitteen kolme erillistä ilmakanavaa ohjaavat ilmavirtauksen keskeisille komponenteille. Laite pysyy viileänä ja sen äänitaso on hiljainen täydelläkin työkuormalla. Työasemissa on cold plug -toiminnallisuus, joka mahdollistaa virtalähteen irrottamisen ilman työkaluja. Sovellustyökaluilla voidaan myös kerätä tietoa laitteen käytöstä, toimintalämpötilasta ja virtalähteen tehosta.

CELSIUS R970 on optimoitu vaativimpiin työkuormiin, joissa tarvitaan kahta suoritinta. Mallissa on tuorein versio Microsoftin Windows 10 for Workstations -käyttöjärjestelmästä, Intelin uusimman sukupolven, jopa 28 ytimen Xeon-suoritinperheen suorittimet, kokonainen teratavu virheenkorjaavaa DDR4-muistia sekä kaksi paikkaa M.2 PCIe NVMe -väyläisille teratavun massamuisteille.

Laitteessa voidaan käyttää kahta äärimmäisen tehokasta ammattitason näytönohjainta, kuten NVIDIAn Quadro P6000- tai vaihtoehtoisesti kolmea Quadro P5000 -näytönohjainta. Näiden ominaisuuksien ansiosta laite sopii hyvin kaikkein vaativimpiin, paljon muistia kuluttaviin sovelluksiin, kuten muotoiluun, visualisointiin, suunnitteluun, analysointiin ja teholaskentaan.

Molemmat mallit ovat tilattavissa heti. CELSIUS R970 -mallin toimitukset alkavat marraskuussa ja M770-mallin joulukuussa.

Lisätietoja

Fujitsu Finland Oy

Product Business Unit

Tuotepäällikkö Pertti Vitikainen

Puh. 050 576 9957, pertti.vitikainen@fi.fujitsu.com

Kuvapankki: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/search.php?search=!collection4&bc_from=themes

Fujitsu-uutishuone: http://www.fujitsu.com/fi/about/resources/

Blogi: http://blogi.fujitsu.fi

Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_FI

Facebook: https://www.facebook.com/FujitsuSuomi