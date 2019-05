Fujitsulta maailman kevein kannettava-tabletti työkäyttöön

Fujitsu julkistaa LIFEBOOK U939X:n, maailman keveimmän työkannettavasta tabletiksi muuntuvan laitteen. Laite painaa vain 1 015 grammaa. Erittäin ohut kannettava tietokone taittuu hetkessä litteäksi Windows-tabletiksi.

“Muuntuvat laitteet kasvattavat suosiotaan kahdesta syystä: ne toimivat kannettavina tietokoneina ja muuntuvat tableteiksi tiettyihin tehtäviin, kuten käsin kirjoittamiseen, vapaan grafiikan tuottamiseen, kommentointiin tai dokumenttien allekirjoittamiseen. Yhä useammat haluavat muuntuvan laitteen työkannettavakseen myös siksi, että lentokoneissa perinteiselle kannettavalle on vaikea löytää mukavaa työskentelyasentoa”, sanoo Fujitsu Finlandin tuotepäällikkö Risto Luostarinen.

U939X:n vahvassa magnesiumrungossa on 13,3 tuuman kosketusmattanäyttö ja täysikokoinen näppäimistö. Laitteen erittäin tarkka kosketuskynä on toteutettu Wacomin AES-teknologialla. Tablettitilassa kynällä on helppoa kommentoida dokumentteja ja allekirjoittaa digitaalisia dokumentteja. Laitteessa on induktiolataava kynäpidike.

HDMI-näyttöliitännän, LAN-portin ja valinnaisten 4G/LTE-yhteyksien ansiosta laitteen mukana ei tarvitse kantaa sovitinvalikoimaa verkkoon pääsemiseksi. Laitteessa käytetään Intelin uusimpia Core vPro -suorittimia.

Kilpailukykyisesti hinnoiteltu LIFEBOOK U729X täydentää muuntuvien mallistoa

Laitteen kilpailukykyisesti hinnoiteltu pikkuveli on LIFEBOOK U729X, suositun LIFEBOOK P -sarjan päivitetty seuraaja. Kannettavasta tabletiksi muuntuvassa U729X-laitteessa on 12,5 tuuman kosketusnäyttö, Wacom-kynä sekä induktiolataava kynäpidike.

920-grammaisesta LIFEBOOK U939 -kannettavasta toinen sukupolvi

Fujitsu on päivittänyt ultrakevyttä LIFEBOOK U939 -kannettavaa. Sen näyttöä ja suorituskykyä on parannettu, ja siihen on tuotu uusia ominaisuuksia laitteen painoa lisäämättä. Toisen sukupolven laitteeseen on lisätty infrapunakamera, jonka avulla käyttäjät voivat kirjautua Windows Hello -ominaisuuden avulla kätevästi sisään.

LIFEBOOK U939X-, U939- ja U729X-laitteissa on mahdollisuus käyttää Fujitsun biometrista PalmSecure-kämmentunnistusta. U939X- ja U939- laitteissa on uutuutena Intelin Thunderbolt 3 -tekniikka, jonka avulla kannettaviin voidaan liittää useita näyttöjä tai muita laitteita yhdestä USB Type-C -portista.

LIFEBOOK U939X ja LIFEBOOK U939 on saatavissa Fujitsun-punaisena ja mustana.

Lehdistöyhteydet

Fujitsu Finland, Product Business Unit, tuotepäällikkö Risto Luostarinen

risto.luostarinen@fi.fujitsu.com, p. 0400 677 023